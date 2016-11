Winnetou darf anbauen Mit unverhofftem Geldsegen aus Berlin kann das Karl-May- Museum ein Großprojekt starten.

Eine Indianerfigur steht vor dem Karl-May-Museum in Radebeul. © Norbert Millauer

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat gestern zusätzliche Mittel für die Kulturförderung 2017 in Höhe von rund 860 000 Euro in Aussicht gestellt. „2017 gibt es einen warmen Regen für drei große Projekte in meinem Wahlkreis“, sagt der Meißner CDU-Bundestagsabgeordnete und Bundesminister Thomas de Maizière, der sich in den vergangenen Wochen und Monaten in Verhandlungen mit Kultur- und Haushaltspolitikern intensiv dafür eingesetzt hatte.

So sollen aus dem neuen Denkmalschutz-Sonderprogramm die Friedenskirche Radebeul und die Trinitatiskirche Riesa gefördert werden.

Der Bund beteiligt sich zudem am Neubau des Radebeuler Karl-May-Museums. Für das Großprojekt sind 360 000 Euro veranschlagt worden. „Das bedeutet für die Finanzierungsplanung und die Realisierung des Vorhabens einen großen Fortschritt, an dem viele Partner ihren Anteil haben – allen voran die Karl-May-Stiftung, das Karl-May-Museum und die Stadt Radebeul selbst“, so Thomas de Maizière. Die Erweiterung der Villa Bärenfett und des Karl-May-Wohnhauses ist dringend nötig, um dem Museum mit modernen Angeboten eine Zukunft zu sichern. (SZ/pa)

