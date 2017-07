Winkelschleifer digital Bei Bosch in Sebnitz werden jetzt Elektrowerkzeuge gefertigt, die sich per Smartphone und App steuern lassen.

Werksleiter Matthias Blohm zeigt den in Sebnitz produzierten Akku-Winkelschleifer mit Bluetooth-Schnittstelle. © Dirk Zschiedrich

Matthias Blohm zieht sein Smartphone aus der Hosentasche und wischt über den Bildschirm. Nur zwei, drei Daumenbewegungen, und er sieht auf dem Display, wie viel Saft der Akku des Winkelschleifers noch hat. Für einen Handwerker, der mehrere Geräte in Benutzung hat, ist das eine Arbeitserleichterung, sagt der Leiter des Sebnitzer Bosch-Werks. Er muss dann nicht jeden Bohrhammer oder Winkelschleifer einzeln aus der Transportkiste holen, um den Ladezustand zu überprüfen. Die App zeigt den Akku-Status aller verbundenen Geräte auf einen Blick an. „Das wird von den Kunden immer mehr nachgefragt“, sagt Werksleiter Blohm. Für die Funkverbindung sind die Geräte mit Bluetooth ausgestattet.

Bei einem 18-Volt-Winkelschleifer lässt sich sogar die Anlaufgeschwindigkeit über das Mobiltelefon regeln, also ob die Scheibe mit voller Kraft oder behutsam andreht, was bei bestimmten Materialien nötig ist. Das Gerät aus der blauen Profiserie wird seit Anfang des Jahres in Sebnitz produziert. Es verfügt zudem über eine Kickback-Control, die das Zurückschlagen des Geräts beim Verklemmen der Schleifscheibe verhindert, über eine LED-Leuchte sowie einen gedämpften Griff. Der Akku ist leistungsfähiger als zuvor.

Seit Herbst des vergangenen Jahres sind die Profiwerkzeuge mit dem blauen Gehäuse neben denen mit dem grünen für jedermann im Baumarkt erhältlich, nicht mehr nur im Fachhandel wie vorher. Bosch habe sich für diesen Vertriebsweg entschiedenen, da die zuvor praktizierte Trennung in Profis und Privatanwender in Zeiten des Internethandels nicht mehr zeitgemäß sei, erklärt Sprecherin Caroline Schulke. Damit kommt der ambitionierte Heimwerker nun leichter an die noch robusteren blauen Maschinen.

Insgesamt wurden bei Bosch in Sebnitz im vergangenen Jahr über 2,5 Millionen Bohrhämmer und Winkelschleifer produziert. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr, erklärt Standortleiter Matthias Blohm. Er hat das Werk mit seinen rund 450 Mitarbeitern im vergangenen Jahr übernommen, als Vorgänger Ralph Beetz nach Malaysia wechselte. Die Zukunftsaussichten für die Fertigung in Sebnitz seien gut, sagt der 39-Jährige: „Die Auftragsbücher sind voll.“ Im Schnitt investiere der Konzern hier drei Millionen Euro jährlich, im vergangenen Jahr flossen allein 1,5 Millionen in die Sanierung des alten Gutshauses von 1797 auf dem Firmengelände im Sebnitztal, das Gebäude wird jetzt als Schulungszentrum genutzt.

