Winfriedhaus gerettet Die Schmiedeberger Jugendbildungsstätte stand vorm Aus. Jetzt sprach der Bischof ein Machtwort.

Das Schmiedeberger Winfriedhaus bleibt als Jugendbildungsstätte des Bistums Dresden-Meißen erhalten. © Egbert Kamprath

Schmiedeberg. Das Winfriedhaus Schmiedeberg bleibt erhalten. Das hat der Bischof des Bistums Dresden-Meißen, Heinrich Timmerevers, entschieden. Damit ist eine seit Anfang 2015 laufende Diskussion nun endgültig beendet. Damals wurde bekannt, dass es an der Jugendbildungsstätte des Bistums Dresden-Meißen Brandschutzmängel gibt, die den Weiterbetrieb des Hauses „über den Mai 2017 hinaus massiv infrage gestellt“ haben, erklärt Bistumssprecher Michael Baudisch. Die Überlegungen, das Haus womöglich zu schließen, machten im Bistum, das große Teil des Freistaates Sachsens und Teile Ostthüringens umfasst, schnell die Runde. In vielen Pfarrgemeinden regte sich Widerstand gegen eine mögliche Schließung. Es wurden Unterschriften gesammelt. Ende Oktober starteten Windfriedhausfreunde eine Online-Petition: „Noch ist nichts entschieden!“, hieß es da. Wem „das Winfriedhaus am Herzen liegt“ und wer „gegen eine dauerhafte Schließung“ ist, wurde gebeten, dort zu unterschreiben. 722 Katholiken folgten der Bitte. Mehrere kommentierten ihre Entscheidung, manche sehr ausführlich.

Die Bistumsleitung war sich von Anfang bewusst, dass viele an dem Haus hängen. Denn das Haus ist bekannt, hier trafen und treffen sich unter anderem Messdiener, Firmlinge, Seelsorger, Chöre und Gruppenleiter. Weil das Bistum auch künftig eine Jugendbildungsstätte braucht, in der solche Treffen stattfinden können, beschäftigte sich das Finanzkontrollgremium des Bistums, der Vermögensverwaltungsrat, mit dem Haus. Außerdem wurde eine neunköpfige Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit der Jugendbildungsstätte auseinandersetzen sollte. „Dabei ging es speziell um die bestehenden Brandschutzmängel“, sagt Baudisch. Nach gut einem Jahr Arbeit, stellte die „AG Jugendhaus“ Mitte November ihre Überlegungen dem Bischof vor.

Der lobte den Einsatz der Arbeitsgemeinschaft, die mit „großer Zuverlässigkeit, Professionalität und hohem Einsatz“, alle Zahlen und Fakten zusammengetragen hat. Sie hat sich nicht gescheut, ihre Bedenken in die Waagschale zu legen. Auch der Vermögensverwaltungsrat hat sich inzwischen zum Haus geäußert. Auf dieser Grundlage hat Bischof Timmerevers entschieden, das traditionsreiche Haus im Osterzgebirge zu erhalten. In einer vom Bistum verbreiteten Stellungnahme sagte der Bischof: Es mag mit Blick auf den Erhalt des Winfriedhauses noch offene Fragen geben. „Was ich bei der Beschäftigung mit diesem Thema und bei meinen Besuchen dort allerdings intensiv wahrgenommen habe: Hier ist ein Haus, das in der Geschichte des Bistums eine wichtige Rolle einnimmt.“ Die Kinder- und Jugendseelsorge im Bistum brauche einen solchen Ort, an dem Identifikation stattfindet. „Ich habe gespürt: Das Winfriedhaus ist Kult. In dieses Haus sind Jugendliche unserer Tage und auch in die Jahre gekommene Jugendliche verliebt.“ Das, was hier über lange Jahre gewachsen sei, habe seinen ganz eigenen Charme. „Zu DDR-Zeiten war es ein Raum der Freiheit. Ein solcher Identifikationsort lässt sich nicht einfach verpflanzen.“ Wer die Kapelle im Haus betritt, spüre, dass das ein durchbeteter Raum ist. „Wenn wir das kaputtmachen, machen wir mehr als eine Immobilie kaputt. Daher habe ich entschieden, das Winfriedhaus Schmiedeberg zu erhalten.“ Mit Blick auf weiterhin anstehende Sanierungs- und Umbauarbeiten am Haus hat der Bischof seine Mitarbeiter angewiesen, etappenweise vorzugehen. „Das Haus sollte nicht über längere Zeit geschlossen werden“, erklärte der Bischof. Die Brandschutzfragen konnten inzwischen geklärt werden.

