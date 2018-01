Windstärke 11 pustet Unterricht weg Der Sturm beschädigt das Dach der Fischmarkt-Grundschule. Feuerwehren beseitigen jede Menge umgestürzte Bäume.

Die großflächigen Schäden am Dach der Grundschule am Fischmarkt waren nach Durchzug des Sturmtiefs Friederike nicht zu übersehen. Böen bis zu Windstärke 11 hatten auch Ziegelsteine nach unten krachen lassen. Zum Glück wurde niemand verletzt – und insgesamt hielt sich der Sturm in der Region in Grenzen. © nikolaischmidt.de

Das war Glück im Unglück – oder auch nicht: Das Sturmtief Friederike strich den Schülern der Grundschule auf dem Fischmarkt einfach den Unterricht.

Mitten in der Altstadt richtete Friederike damit den größten Schaden an: Das Dach der Grundschule 3 wurde so stark beschädigt, dass eine weitere Nutzung nicht möglich ist. Der Unterricht fällt auch am Montag noch aus, informierte Stadtsprecher Wulf Stibenz. Wie bereits gestern wird es dann nur eine Notbetreuung im Speisesaal der benachbarten Oberschule geben. Die direkte Ursache blieb bisher noch unklar. Vermutlich hat der Wind Teile des Daches abgedeckt, konnte daraufhin frontal ins Gebäude drücken und dort Wände zum Einsturz bringen. Näheres und auch den Zustand des Fußbodens kann ein Statiker erst am Montag einschätzen, wenn der in Massen im Dachgeschoss liegende Schutt beseitigt ist. Das gilt auch für die Aula – auch dort ist die Decke zum Teil eingebrochen. „Bis Montag wird beräumt. Dann erst kann die Bauaufsicht entscheiden, ob Teile des Gebäudes ab Dienstag wieder freigegeben werden“, berichtete Wulf Stibenz.

Der Deutsche Wetterdienst hatte rechtzeitig vor dem herannahenden Sturm gewarnt. Tief Friederike rauschte am Donnerstag zwischen 16 und 22.30 Uhr durch Görlitz. Im Gegensatz zu vorher passierten Gegenden blieb die Spur des orkanartigen Windes an der Neiße aber gemäßigt, auch wenn um 17.25 Uhr eine Böe mit 109 km/h die Windstärke 11 aufbot. „Das kann lokal verschieden gewesen sein, etwas kräftiger auf der Landeskrone, leicht geringer in städtischer Bebauung“, sagte Jens Blaschke von der Wetterwarte am Flugplatz. Auch Bäume werden meist nicht gleich von einer kraftvollen Böe umgeworfen, sondern fallen später, wenn der Sturm lange genug an ihnen rüttelte. „Zumal der Boden derzeit sehr feucht ist“, ergänzte Blaschke.

Die Görlitzer Feuerwehr bekam das zu spüren. „Wir mussten 16 Einsätze unterschiedlicher Intensität abarbeiten, meist wegen gebrochener oder entwurzelter Bäume“, berichtete Einsatzleiter Thomas Fornfeist. Es waren 55 Mann mit elf Fahrzeugen im Einsatz. Neben der Berufsfeuerwehr hatten bis 22 Uhr auch die Ortswehren Ludwigsdorf/Ober-Neundorf, Klingewalde/Königshufen, Stadtmitte, Weinhübel und Hagenwerder/Tauchritz gut zu tun.

Bei der Polizeidirektion Görlitz gingen zwischen 16 und 22.30 Uhr über 150 Notrufe ein. „Weitere 152 Notrufe konnten trotz Verstärkung nicht bearbeitet werden“, informierte Polizeisprecherin Madeleine Urban. Die Beamten rückten in der Oberlausitz zu 106 Einsätzen aus. Meist waren Autofahrer mit umgefallenen Baumteilen zusammengestoßen. Die Leitstelle Rettungswesen Ostsachsen nahm im Landkreis 324 Notrufe auf. Auch hier ging es vor allem um Sachschäden, es gab zum Glück nirgendwo verletzte Personen.

Zur Beseitigung von umgestürzten Bäumen wurden auch im Görlitzer Umland Feuerwehren gerufen. Die meisten Einsätze gab es deswegen in Reichenbach und im Schöpstal, ähnliche Einsätze wurden aus Markersdorf, Holtendorf und Vierkirchen gemeldet. Zwischen Leuba und Hagenwerder führte ein umgestürzter Baum zur vorübergehenden Sperrung der Bundesstraße 99. Im Süden des Landkreises blieben auch am Freitag noch einige Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt, weil dort noch Aufräumarbeiten erfolgten.

Weil Bäume auf Freileitungen kippten, kam es in Girbigsdorf auf der Kleinen Seite und zwischen Klingewalde und der Birkenallee in Görlitz zu Stromausfällen. Die jeweils rund 30 betroffenen Haushalte waren aber nach kurzer Zeit wieder am Netz, bestätigten Sprecher von Enso und Görlitzer Stadtwerken. Auch Telefonverbindungen legte Sturmtief Friederike lahm. So ist zum Beispiel seit Donnerstagabend der Regiebetrieb Abfallwirtschaft in Niesky per Telefon und Telefax nicht erreichbar.

Die Länderbahn (Trilex) hatte ihren Betrieb am Donnerstag, ab 16 Uhr, komplett eingestellt. Schon der letzte Zug musste allerdings vor Löbau halten, weil ein Baum umgestürzt war, berichtete Unternehmenssprecher Jörg Puchmüller. Nachdem in der Nacht Feuerwehren, das Technische Hilfswerk und Bahnmitarbeiter die Gleise von herabgefallenen Baumteilen beräumt hatten, starteten am Freitagmorgen Erkundungsfahrten. „Bereits zum Betriebsstart ging die Strecke Görlitz – Dresden wieder ans Netz“, sagte Puchmüller. Weitere ostsächsische Trilex-Strecken folgten im Lauf des Vormittags. Auch von Zittau bis Görlitz galt Schienenersatzverkehr für die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg). Sprecherin Katharina Hoffmann informierte über Streckenerkundungen am Freitagvormittag, um danach wieder zum fahrplanmäßigen Verkehr zu finden.

Auch, wenn Friederike sich verabschiedet hat, ist weiter Vorsicht geboten. Angesichts der Gefahr, dass auch in den nächsten Tagen noch lose Äste herabstürzen oder Bäume umfallen können, wird zurzeit davor gewarnt, in Wäldern spazieren zu gehen. Denn „das Ausmaß der Schäden innerhalb der Wälder steht noch nicht fest“, informierte der Staatsbetrieb Sachsenforst.

Mitarbeit: Anja Gail, Constanze Junghanß, Ingo Kramer

zur Startseite