Windräder und Gesundheit

Landkreis. Der regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge lädt zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung zum Thema „Windenergienutzung und Gesundheit – haben Schallemissionen von Windenergieanlagen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit?“ ein. Die Veranstaltung findet am 30. Januar in der Zeit von 18 bis circa 21.15 Uhr im großen Saal des Deutschen Hygiene-Museums, Lingnerplatz 1, in Dresden, statt.

„Experten aus dem gesamten Bundesgebiet und verschiedener wissenschaftlicher Fachbereiche werden in Impulsvorträgen die wichtigsten Erkenntnisse präsentieren“, heißt es dazu. Im Anschluss gibt es eine Podiumsdiskussion mit den Fachleuten, wobei Fragen aus dem Publikum beantwortet werden.

Zudem gibt es die Möglichkeit, mit den Podiumsteilnehmern persönlich ins Gespräch zu kommen. Dazu werden lockere „Themeninseln“ angeboten. „Die Experten stehen hier für Gespräche und Fragen in kleineren Gruppen zur Verfügung“, teilte der Planungsverband mit. Eingeladen sind alle interessierten Bürger sowie Gemeindevertreter. (SZ/ul)

Um Anmeldung wird gebeten unter

http://www.saena.de/aktuelles/veranstaltungen.html

