Windräder machen bereits Wind Noch sind sie eine Idee, die fünf Giganten im Osterzgebirge, doch schon sind sie Thema. Auch die Bürger wollen mitreden. Nur wie?

Breitenau. Wind gibt es auf den Höhen bei Breitenau genug. Deshalb sollen dort fünf 200 Meter hohe Windräder gebaut werden dürfen. So sieht es der Entwurf des neuen Regionalplanes vor. Der potenzielle Investor habe sich bereits im nichtöffentlichen Ausschuss den Stadträten vorgestellt. Doch auch die Einwohner sollen die Gelegenheit bekommen, etwas zu erfahren und Fragen zu stellen, sagte Stadtrat Bodo Hippe (CDU). Schon im November war deshalb von einer öffentlichen Sondersitzung die Rede. Einen Termin gibt es bisher nicht.

Der Wind bleibt, doch die Zeit läuft davon. Nur noch bis Ende Januar liegt der Entwurf des Regionalplanes im Landratsamt aus. So lange kann ihn jeder einsehen und seine Hinweise, Anregungen, Bedenken abgeben. Auch die Kommunen. Die Chance will Bad Gottleuba-Berggießhübel nutzen, nicht nur wegen der Windräder. Der Regionalplan ist schließlich für die Entwicklung der nächsten Jahre und Jahrzehnte der grobe Fahrplan. Da will keiner was verpassen, auch wenn es für im Plan enthaltene Vorhaben keine Garantie gibt – weder für die Realisierung noch für die Förderung.

Die Umweltinitiative Müglitztal hat sich inzwischen bereits gegen die Breitenauer Windräder in Stellung gebracht. Sie will keine weitere Ausnahme im Landschaftsschutzgebiet. Eine solche machte den Bau der ersten Windräder vor 20 Jahren möglich und soll nun wieder angewendet werden. Für und Wider müssen im Verfahren zum Plan abgewogen werden.

Der Planungsverband Oberelbe will den Regionalplan im nächsten Jahr beschließen. Ist er vom Innenministerium genehmigt, bedeutet das aber noch keinen Baubeginn. Dafür muss dann noch ein Antrag vom Investor gestellt werden.

