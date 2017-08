Windrad-Betreiber beendet Beteiligung Nächste Woche soll letztmals für das Bürgerwindrad geworben werden. Ein weiteres Projekt dieser Art ist aber schon geplant.

© Symbolfoto/Klaus-Dieter Brühl

Die Dresdner Energiegenossenschaft Egneos will nächstes Wochenende letztmals für eine Beteiligung an ihrem Bürgerwindrad werben. Vor allem Bürger aus der Gemeinde Wülknitz wolle man mit leicht verbesserten Konditionen für die Windrad-Anteile gewinnen, so Vorstand Jan Stoye. Nach dem Streumener Dorffest soll die Beteiligungsphase dann beendet werden. Das Egneos-Windrad ist das bisher einzige genossenschaftlich betriebene Windrad im Windpark Streumen-Glaubitz.

In den nächsten zwei Jahren soll jedoch ein weiteres hinzukommen. Derzeit wird es von der Mittweidaer Firma Energieanlagen Frank Bündig geplant. Ähnlich wie bei Egneos sollen Bürger sich mit Beträgen ab einigen Hundert Euro an der Finanzierung der Anlage beteiligen und vom Erlös aus den Stromverkäufen profitieren können.

Den Bau des neuen Bürgerwindrades muss jedoch zunächst der Kreis Meißen genehmigen. Dann müssen sich genug Interessenten für das genossenschaftliche Beteiligungsmodell finden. Klappt das nicht, wollen die Windrad-Planer kapitalstarke Investoren für ein GmbH & Co. KG- Beteiligungsmodell suchen.

Konkurrenz für das Bürgerwindrad seiner Genossenschaft sei das geplante neue Bürgerwindrad nicht, sagt Egneos-Vorstand Jan Stoye. Egneos begrüße ausdrücklich, dass eine weitere Anlage dieser Art geplant sei. Rund zehn Prozent der 220 Egneos-Mitglieder kommen nach Angaben des Vorstands aus Wülknitz und den Nachbargemeinden. (SZ/ewe)

