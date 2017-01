Windrad-Abbau verzögert sich Jetzt wird noch auf den Gutachter gewartet.

Der Kran steht auf massiven Platten trotz des schlammigen Feldes sicher und bereit. Eigentlich sollte das umgestürzte Windrad zerlegt und auf einen Haufen gestapelt werden. Ein Gutachter machte dem Vorhaben kurzfristig einen Strich durch die Rechnung. © André Braun

Eigentlich sollte das umgestürzte Windrad in Sitten am Mittwoch zerlegt werden. „Ich habe heute Mittag einen Anruf bekommen, dass sich nun doch erstmal ein Gutachter alles ansehen will. Und der kommt aus Dänemark. Da dürfen wir hier nichts verändern“, sagte Hans Körner, Geschäftsführer der Firma Rasmus Windkraftservice. Und so konnten die Männer der Firma Maximum Kran- und Schwerlastlogistik aus Merseburg lediglich den 70-Tonnen-Kran positionieren. „Für uns ist es eine Premiere, ein havariertes Windrad abzutransportieren“, sagte Marco Morgenstern. Zunächst werde der Turm abgetrennt, an die Überreste Ösen geschweißt und dann die Reste der Anlage herausgezogen. Das soll – wenn der Gutachter rechtzeitig kommt und das Wetter passt – am Donnerstag geschehen. Was Körner ärgert, ist die Dreistigkeit, mit der die Schaulustigen in den vergangenen Tagen vorgegangen sind: „Die Leute sind in den Turm gestiegen, haben die Kupferkabel gestohlen.“ (DA/sol)

