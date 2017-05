Windparkbetreiber bleiben in Hamburg Die Windpark Sitten GmbH sollte ursprünglich ihren Geschäftssitz in Leisnig errichten. Der Plan ging nicht auf.

Windpark Sitten © André Braun

Die Stadt Leisnig und die Eurowind Deutschland GmbH befinden sich im zweiten Planänderungsverfahren für den Bebauungsplan des Windparks Sitten. „Derzeit erfolgt die Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung“, sagt Bauamtsleiter Thomas Schröder. Der städtebauliche Vertrag, bei dem es um die Gestaltung des Windparks geht, sei vom Rechtsanwalt der Stadt geprüft und für in Ordnung befunden worden.

Geplant war allerdings, dass die Windpark Sitten GmbH, die durch Eurowind vertreten wird, ihren Geschäftssitz in Leisnig einrichtet. „Das ist nicht gelungen“, so Schröder. Das Unternehmen bleibe in Hamburg. „Trotzdem bekommt Leisnig 70 Prozent der Gewerbesteuer“, erklärt der Bauamtsleiter. Ebenfalls sei es nicht gelungen, die Ruine hinter der Heliosklinik zu erwerben, um sie abzureißen und die Fläche für Ausgleichspflanzungen zu nutzen. Das liege an den Vorstellungen des Eigentümers. Ausgleichsmaßnahmen sollen nun über das Ökopunktekonto der Sächsischen Landsiedlung erfolgen. Das heißt, das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft vermittelt den Kontakt zu Eigentümern, die ihre Flächen gezielt für den Naturschutz zur Verfügung stellen wollen. (DA/rt)

