Windpark-Plan vom Gericht gestoppt Bautzener Richter erklären den Ostritzer Bebauungs-Plan für unwirksam.

So sieht´s jetzt im Windpark Leuba aus. Ob dort größere Windräder aufgestellt werden dürfen, ist ungewiss. © Matthias Weber

Bautzen/Ostritz. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen hat den Bebauungsplan der Stadt Ostritz für den Windpark Leuba für unwirksam erklärt. Es habe einen Widerspruch zum Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien gegeben. Die Bautzener Richter hatten am Donnerstag in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan eine Fläche von rund 180 Hektar umfasst, im Regionalplan aber nur ein Windvorranggebiet, also jene Fläche, auf denen Windräder errichtet werden dürfen, von 80 Hektar vorgegeben ist.

„Diesen Widerspruch haben zuvor weder der Regionale Planungsverband noch der Landkreis und die Landesdirektion Sachsen gesehen“, äußerte sich die Ostritzer Bürgermeisterin Marion Prange (parteilos) in einer ersten Stellungnahme. „Dies überrascht uns.“

Das Verfahren vor dem OVG hatte die Bremer Firma wpd Windpark GmbH angestrengt, die sich bei der Aufstellung des Bebauungsplans benachteiligt sah. Die wpd will am Leubaer Standort mehrere Windräder errichten. Die Stadt Ostritz werde jetzt laut Frau Prange die Begründung des Gerichts abwarten, diese sorgfältig analysieren und dann über mögliche Optionen beraten. Die Bürgermeisterin weist darauf hin, dass bis zur Rechtskraft der OVG-Entscheidung, deren schriftliche Urteilsgründe noch nicht abgefasst sind, der Bebauungsplan als wirksam anzusehen sei. (szo)

