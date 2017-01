Windmühle in Seifhennersdorf wird noch grüner Die Bildungsstätte will bis 2020 ihren Energie- und Wärmebedarf zu 90 Prozent selbst decken. Viel ist schon passiert.

Geschäftsführer und Vereinsvorsitzender Markus Kranich mit dem neuen BMW-Elektroauto vor der Windmühle in Seifhennersdorf. © Matthias Weber

Man hört und riecht ihn nicht und trotzdem fällt er auf. Ein kleiner BMW i3 ist jetzt auf den Straßen im Landkreis Görlitz und manchmal bis in die Landeshauptstadt Dresden unterwegs. „Schönen Gruß von der Sonne“ steht groß auf dem neuen Auto. Den BMW hat die Windmühle Seifhennersdorf geleast. Die 15 Mitarbeiter und Gäste können damit jetzt umweltbewusst Elektroauto fahren. „Wir hatten uns im vergangenen Jahr unseren Energie-Mix genauer angeschaut und festgestellt, dass so ein Auto gut in unser Konzept passt“, sagt Geschäftsführer und Vereinsvorsitzender Markus Kranich.

In der Windmühle in Seifhennersdorf wird heute über 80 Prozent des Gesamtenergiebedarfs selber und vor allem umweltfreundlich produziert. „Das spielte bis jetzt marketingmäßig bei uns überhaupt keine Rolle. Zudem merken wir immer wieder, dass selbst in unserem Landkreis viele Leute nicht wissen, was wir hier alles machen und anbieten“, schildert der 32-Jährige. Das soll sich nun ändern. Der Dienstwagen wird für Fahrten vor allem im Landkreis und höchstens bis Dresden gebraucht. Ideal für ein umweltfreundliches Fahrzeug, das einen Aktionsradius von 140 Kilometern besitzt. „Autofahren ohne Abgase. Wenn das nicht die Zukunft ist, was dann“, sagt Markus Kranich.

Wenn es gut anläuft, dann plant der Verein noch an zweites Elektro-Auto zu leasen. Dass soll dann in Dresden stehen und dient sozusagen als besonderes Angebot für die Gäste in der Windmühle. Denn viele von ihnen kommen von Dresden in die Bildungsstätte nach Seifhennersdorf. Die gilt für Seminare und Tagungen von Unternehmen, Kirchgemeinden, Behinderten-Gruppen, für Kurse bis hin zu Veranstaltungen und Familienfeiern als gute Adresse. „Es ist ein Trend geworden, dass sich Hotels und Beherbergungseinrichtungen heute „grün“ ausrichten, schildert er. Und auf dieser Welle will die Windmühle in Seifhennersdorf mitschwimmen.

„Wenn unsere Gäste aus Dresden mit einem E-Auto von uns anreisen und wieder heimfahren können, reizt das bestimmt viele“, ist Markus Kranich überzeugt. Und die Nachfrage nach Buchungen in der Bildungsstätte ist wieder enorm. Schon jetzt sind 1 500 Übernachtungen für dieses Jahr mehr gebucht worden, als es im gesamten vergangenen Jahr waren. Und da ist die Zahl mit 6 000 auch nicht schlecht gewesen. „Aber so viele wie bereits jetzt, hatten wir schon lange nicht mehr“, erzählt der Geschäftsführer. Über 60 Betten verfügen die 26 Zimmer.

Seit 17 Jahren setzt die Windmühle auf ressourcenschonende Mittel. So lange werden die fünf Häuser der Einrichtung bereits mit Holz beheizt. Ebenso lange erzeugt eine Solar-Thermie-Anlage 50 Kilowattstunden für Strom und warmes Wasser. Zudem produziert seit zwei Jahren eine Photovoltaikanlage über 19 000 Kilowattstunden im Jahr. Damit deckt die Windmühle 80 Prozent des Energiebedarfes selber ab, berichtet Markus Kranich. „Unser Ziel ist es bis 2020 sogar 90 Prozent selbst zu erzeugen“, sagt er. Zudem kann die Windmühle ihren Energie- und Holzverbrauch noch mal um etwa 20 Prozent verringern, indem die Anlagen effizienter gemacht wurden. .

Für 2017 sind zudem einige Bauarbeiten geplant. Dazu gehört eine zweite Rettungstreppe für den großen Gruppenraum. Weil die Windmühle häufiger von zwei Behinderten-Gruppen gleichzeitig Nachfragen erhält, soll die große Terrasse überdacht werden. „Wir brauchen bei schlechtem Wetter einen zusätzlichen barrierefreien Raum“, sagt er. Die meisten Wände werden dabei verglast.

„Das Jahr läuft gut für uns an“, meint der Vereinsvorsitzende. So wie 2016 gibt es auch in diesem Jahr etwa 140 Veranstaltungen in der Windmühle. Erstmals wird beispielsweise an diesem Sonntag zu einer Hochzeitsmesse eingeladen. Von 11 bis 17 Uhr sehen die Gästen eine lokale Leistungsschau regionaler Unternehmer zum Thema Hochzeit. Die Palette reicht dabei vom Goldschmied, Fotografen, Brautmode, Floristen und Konditor bis hin zu Kutschfahrten und einem Pastor. „Wir präsentieren dabei auch unser Haus wie bei einem Tag der offenen Tür“, schildert Markus Kranich. Und auch den 2016 erstmals angebotenen Sommer-Brunch gibt es wieder. Wegen der großen Nachfrage diesmal mit mehr als sechs Veranstaltungen. Im vergangenen Jahr waren jeweils alle 80 Plätze ausgebucht. Neu werden auch Schaukochen, Holzbildhauerei sowie Zeichnen und Malen sein.

