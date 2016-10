Windlicht, Schmuck und Torte werden echte Pirnaer Fünf neue Produkte erhalten die begehrte Urkunde als „Pirna Unikat“. Die Entscheidung fiel der Jury diesmal leicht.

Urkunde: Die Krietzschwitzer Kerzenträume erhielten das Unikats-Zertifikat für ihre Windlichtserie „Sandstein voller Licht“. © Citymanagement

Aufregende Produkte mit einzigartigen Geschichten zu finden, das war am vergangenen Mittwoch die Aufgabe der achtköpfigen Jury für die Marke „Pirna Unikat“. Mehrere Firmen und Kunsthandwerker aus Pirna und Umgebung stellten selbst Entwickeltes vor, das sie gern für die kommenden Jahre unter dem Label „Pirna Unikat“ bewerben möchten. Zur Entscheidung fand sich die achtköpfige Jury vergangen Mittwoch beim Hauptsponsor Ostsächsische Sparkasse in der Gartenstraße zusammen. Hier wurde beurteilt, welche der Bewerber sich künftig mit dem Titel schmücken dürfen. Fünf Hersteller aus Pirna und der Region präsentierten neue Produktideen. Sehr gute, wie die Jurymitglieder fanden. „So war es für die Jury in diesem Jahr ein Leichtes, allen fünf Bewerbern das begehrte Zertifikat ,Pirna Unikat’ zu überreichen“, freut sich Citymanagerin Jana Türke.

Zu den neuen Mitgliedern der Unikatsfamilie dürfen sich nunmehr zählen: Die Krietzschwitzer Kerzenträume mit der Windlichtserie „Sandstein voller Licht“, das Romantik Hotel Deutsches Haus mit der Birn’schen Torte, die Firma Deko-Keramik Rötzschke mit der Keramik-Serie „Erlpeters Quell-Set“, die Pirnaer Seifenoper mit der Creme „Canaletto – Sinfonie der Sinne“ und die Firma Sunna-Schmuck aus Heidenau mit der Edelsteinserie „Pirnas Edels(t)ein“. Egal, ob es Kindheitserinnerungen sind, die die Hersteller prägten, ein inspirierender Spaziergang durch die Pirnaer Innenstadt, familiäre Herausforderungen oder eine auf den Kopf fallende Nuss – „es war superspannend, und die Kunden der Pirnaer Händler können sich bereits jetzt auf fünf tolle neue Unikate freuen“, so Jana Türke.

Auch die Hersteller von sechs Unikaten, die bereits 2013 ihr Zertifikat erhielten, standen den kritischen Fragen der Jury kompetent Rede und Antwort. Für sie stand die Wiederzertifizierung an. Auch sie dürfen sich für die nächsten zwei Jahre weiterhin mit dem Titel „Pirna Unikat“ schmücken. Dazu gehören die Weinserie „Schlossblick“ vom Weinhandel Winn, das Schlafmützchenbier vom Brauhaus Pirna Zum Gießer, das Pesto „Pirnesto“ vom Restaurant IO, die Pralinen „Süße Grüße“ vom Tortenstudio Reichelt, Blechschmidt’s Sauerbratensuppe aus dem Romantik Hotel Deutsches Haus und die Tetzelsäule von der Konditorei Schreiber. Somit zählen aktuell insgesamt 27 regionale Produkte zur Unikatsfamilie.

Bald gibt es die neuen Unikate in den Pirnaer Geschäften zu kaufen. Die Hersteller und der Organisator des Projektes, das Citymanagement Pirna, starten außerdem in die Vorbereitung der Weihnachtszeit. Die neuen und bekannten Unikate sollen wieder in der Pirnaer Weihnachtshütte auf dem Canalettomarkt erhältlich sein.

In den kommenden Wochen wird die SZ die neuen Unikate in einer kleinen Serie vorstellen. (SZ)

