Windkraft-Petition abgelehnt Über 4000 Karten hatten Windkraftgegner für eine verträgliche Abstandsregelung gesammelt. Das ist gescheitert.

Eine Massenpetition für den Erhalt der 10H-Regelung bei Windrädern wurde jetzt vom Petitionsausschuss abgelehnt. © Symbolbild/dpa

Eine Massenpetition für den Erhalt der 10H-Regelung bei Windrädern wurde jetzt vom Petitionsausschuss abgelehnt. Beschließen muss das noch der Landtag selbst. „Diese Regelung war ein Erlass und kein Gesetz“, begründet der Ausschuss seine Empfehlung. Über 4000 Unterschriften bzw. Postkarten waren dafür Anfang Februar von 52 Anti-Windkraft-Initiative in Sachsen gesammelt worden, davon auch ein Großteil von den BIs Gegenwind Rödernsche Heide und „Wir für unsere Dörfer“ Strauch. Ziel war die Erhaltung der sogenannten Mindestabstandregelung, nach der Windräder das Zehnfache ihrer Höhe an Abstand zur nächsten Wohnbebauung haben müssen. Das galt in Sachsen unter der CDU/FDP-Regierung bis 2014, wurde aber auf Druck des neuen Koalitionspartners SPD gekippt. „Wir sollten gemeinsam und aufs Massivste darauf reagieren“, sagt Rainer Röntsch aus Rödern von der dortigen BI. Henry Thielsch-Sachse aus Rödern meint: „Es könnte glatt sein, dass es mittlerweile bereits einen ,wind of change´ gibt. Also besser in Zukunft warm anziehen, liebe Politiker.“ (SZ/krü)

zur Startseite