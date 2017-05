Windkraft-Firma geht vor Gericht Dass der Planungsverband den Windpark Strauch gestrichen hat, will Teut nicht akzeptieren.

Die Windkraft-Betreiber wollen das erweiterte Landschaftsschutzgebiet nördlich von Großenhain weghaben. Die Teut Windprojekte GmbH hat den Landkreis Meißen daher verklagt, weil er dem erweiterten Schutzstatus stattgegeben hat. Denn der Kreis hat den Antrag der Stadt Großenhain auf Unterschutzstellung eines größeren Landstückes schließlich genehmigt. Bis zuletzt war der Schriftwechsel dazu zwischen Großenhain und Meißen hin und her gegangen, wurde ein ausführliches Gutachten zur Begründung des Antrages eingefordert. Aus Sicht der Windkraft-Lobby ein klarer Fall von unerlaubter Verhinderungsplanung. Am 30. Mai treffen sich beide Parteien in Bautzen vorm Oberverwaltungsgericht. Aus Sicht der Bürgerinitiative „Wir für unsere Dörfer“ aus Strauch lediglich ein Wiederherstellen alter Zustände. Denn, so Sprecher Werner Raddatz, die Zugvögel hätten dort schon immer gerastet. In früheren Landesplanungen waren die Flächen von jeher als besonders schützenswerte Vogelrastplätze ausgewiesen. „Diese Eintragung fehlte dann plötzlich“, so Raddatz.

Zu erwarten war dieser juristische Schritt. Denn nur ein Landschaftsschutzgebiet wäre nach dem Aus für einen Mindestabstand zu Wohnhäusern in Sachsen noch ein Tabu. Auf den Feldern zwischen mehreren Dörfern wollten Planer unterschiedlicher Betreiber kurzfristig bis zu 50 Windräder, bis zu 200 Meter hoch, aufbauen. In den Windkraftplänen des Verbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge ist kein einziger Windpark im Altkreis Großenhain mehr enthalten. Bleibt es dabei oder klagen sich die Windkraft-Betreiber doch noch ein?

zur Startseite