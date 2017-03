Windfußball an der Schillerstraße Radeberg bleibt auf der Erfolgsspur. Trotz widriger Bedingungen.

© dpa

Fußball-Stadtoberliga Dresden. Auch am 19. Spieltag der Stadtoberliga Dresden bleibt der Radeberger SV in der Erfolgsspur. Gegen den TSV Cossebaude gab es in einer von starken Windeinflüssen geprägten Begegnung, einen 1:0 (1:0)-Erfolg. „Heute war vieles dem Zufall überlassen. Der heftige Wind hat Kombinationsfußball sehr schwierig gemacht. Die Pässe waren bei Gegenwind oftmals zu kurz, bei Rückenwind zu lang“, erklärte RSV-Trainer Markus Seidel. Patrick Schellenberg erzielte in der 27. Minute das einzige Tor dieser Partie. Der 30-Jährige war im vergangenen Jahr vom 1. FC Zeitz in die Bierstadt gewechselt. Es war sein zweites Saisontor.

Weitere Treffer des RSV verhinderten die äußeren Bedingungen sowie ein gut aufgelegter Cossebauder Torwart Steven Kunze. Auf der Gegenseite verbrachte Lukas Kirsten im Kasten der Radeberger einen geruhsamen Nachmittag. Die Gäste aus dem Dresdner Westen kamen zu keiner einzigen ernsthaften Tormöglichkeit. Mit dem fünften Sieg in Folge und der gleichzeitigen überraschenden 0:1-Pleite der SG Striesen gegen den SV Loschwitz liegt der Radeberger SV nur noch vier Zähler hinter dem Tabellenführer zurück. (jj)

Radeberg: Kirsten - Günther, Kreck, Schellenberg, Keller, Gierich, Abdin (67. Neumann), Claus, Hirsch (73. Palme), Richter und Walter (87. Lehnert).

zur Startseite