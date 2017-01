Windböe schmettert Tür gegen Auto Eine Windböe sorgte für Blechschaden an einem VW Polo in Stolpen. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Rohbau in Freital.

© Symbolbild/Marko Förster

Freital/Stolpen. Diebe haben sich am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle an der Carl-Thieme-Straße in Freital-Döhlen bedient. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu einem Rohbau an der Umgehungsstraße. Anschließend kappten sie rund 90 Meter Starkstromkabel und stahlen dieses. Der entstandene Schaden summiert sich den Angaben zufolge auf rund 3 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. Ein ganz unmenschlicher Täter verursachte in Stolpen Blechschaden an einem VW Polo. Starker Wind ist schuld daran, dass ein VW Polo am Montag in Stolpen beschädigt wurde. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Schützenhausstraße. Ein 32-Jähriger stellte sich mit seinem VW Caddy direkt daneben. Als der Mann nach dem Einkauf wieder in den Wagen steigen wollte, schlug ihm eine starke Windböe die Fahrertür aus der Hand. Die prallte gegen den Polo. Laut Angaben der Polizei entstand dabei Sachschaden, der auf rund 1 000 Euro geschätzt wird. (SZ)

zur Startseite