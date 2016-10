Empfehlung - Windböe erfasst Kitesurfer

Berzdorfer See. Ein Kitesurfer hat sich am Mittwochnachmittag am Berzdorfer See verletzt. Darüber informiert die Polizei Eine stark Windböe erfasste den Schirm des 41-Jährigen und hob ihn aus dem Wasser. Aus einer Höhe von etwa fünf Metern fiel er anschließend über Land zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. (SZ)(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/windboee-erfasst-kitesurfer-3509298.html