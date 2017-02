Wind nagt an Görlitzer Großplakaten Nichts hat sich an den Wänden im Stadtgebiet Görlitz verbessert. Nun muss der Stadtrat handeln.

So sieht es derzeit an der Bahnhofstraße in Görlitz aus. © SZ

Görlitz. Unverändert schlimm zeigen sich einige Plakatwände im Stadtgebiet, wenn sie Wind und Regen ausgesetzt sind wie in der vergangenen Woche. So hängt ein Teil des Großplakates gegenüber dem Penny-Markt an der Bahnhofstraße nur noch am seidenen Faden, währenddessen andere Teile des Plakates schon auf der Erde liegen.

Ähnlich ist die Situation auch an Plakatwänden im Görlitzer Stadtteil Königshufen. Die Stadt hatte Anfang des Jahres den beauftragten Plakatierfirmen eine letzte Chance eingeräumt, gegen das Herabfallen der Plakate vorzugehen. Offensichtlich ohne viel Erfolg.

Schon im Januar hatte Günter Friedrich vom Bürgerverein dem Vorgehen der Stadt keinen großen Erfolg eingeräumt und stattdessen dafür plädiert die Verträge mit den Firmen zu kündigen. Wie die Stadt Anfang des Jahres mitteilte, soll das Thema im Umweltausschuss am 13. März erneut beraten werden. (SZ)

