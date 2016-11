Wind knickt Weihnachtsbaum um Im Osterzgebirge wurde es stürmisch – zu viel für eine Fichte. Doch das Weihnachtsfest wurde gerettet.

zurück Bild 1 von 2 weiter Jens Klengel vom Altenberger Bauhof griff nach dem Malheur zur Kettensäge und kürzte die Fichte etwas ein. © Egbert Kamprath Jens Klengel vom Altenberger Bauhof griff nach dem Malheur zur Kettensäge und kürzte die Fichte etwas ein.

Anschließend wurde der Stamm wieder aufgestellt. Er ist zwar nicht mehr ganz so imposant, steht aber jetzt hoffentlich sicher.

Kaum stand er wie eine Eins auf dem Altenberger Bahnhofsplatz, lag er auch schon auf seiner Nadelspitze. Heftige Windböen, die am Freitagvormittag aufzogen und immer stärker über den Erzgebirgskamm pfiffen, haben den schmucken Weihnachtsbaum schlichtweg umgehauen. Und das bei einer stattlichen Größe von rund 20 Meter. „Es hat nicht mal sehr gekracht“, berichten Augenzeugen. Der Baum sei einfach umgefallen. Zum Glück kam bei dem stürmischen Abgang niemand zu Schaden – bis auf den hölzernen Hünen. Aber selbst das ging noch glimpflich ab. Weder die Spitze brach beim Sturz ab noch ging der Stamm beim Aufprall kaputt. Der Sturm hatte die Fichte in etwa 1,50 Meter Höhe gefällt, in der sie dort in der Halterung steckte. Doch nach einem kurzen Schreck hatten die Altenberger alles schnell im Griff. In Windeseile rückte der Bauhof aus und richtete den Weihnachtsbaum wieder her. Dafür mussten ein paar Äste verschnitten und der Stamm etwas eingekürzt werden. Wie die Mitarbeiter dabei feststellten, waren die Jahresringe relativ weit auseinander. Das deutet darauf hin, dass der Baum ziemlich schnell gewachsen ist. „Dadurch war er vermutlich nicht so stabil“, sagt Frank Gössel von der Stadtverwaltung.

Prachtstück von Privat

Aber es ist und bleibt ein schöner Weihnachtsbaum, der übrigens wie die anderen sechs Exemplare fürs Gemeindegebiet dankenswerterweise von Privatleuten zur Verfügung gestellt wurde. Die Stadt bekommt den Stolz der Grundstücksbesitzer geschenkt, und die holt das Prachtstück dafür im Gegenzug gratis ab – wenn das machbar ist. „Wir müssen den Baum ja auch fällen können, ohne dass er dabei kaputtgehen kann“, erläutert Frank Gössel. Das sei nicht immer ganz einfach. Aber es gebe mehr Angebote, als Bedarf ist. „Wir haben schon für nächstes Jahr die ersten Weihnachtsbäume vorgemerkt“, sagt Gössel. Bleibt zu hoffen, dass sie nicht schon früher gebraucht werden. Denn bei Lothar Schirrmeister an der Wetterwarte in Zinnwald wedelte es Freitagmittag noch ordentlich. Der Wind fegte mit Spitzen von 65 Kilometer pro Stunde um die Wetterwarte. Das entspricht Windstärke acht auf einer Skala, die bis zwölf reicht und kräftigen Sturm bedeutet, wie Lothar Schirrmeister erläutert. Und das war schon ein richtig heißer Feger. Von Nordwesten drückte zwar eine Kaltfront über den Harz ins Erzgebirge. Auf deren Vorderseite strömte allerdings milde Luft aus dem feurig-heißen spanischen Raum herein, sodass am Freitag die Temperaturen relativ warm waren. Selbst in Zinnwald zeigte die Quecksilbersäule acht Grad, in Dresden schon 15 und in Riesa sogar 17 Grad an. Doch auf der Rückseite der Kaltfront tummelte sich kühlere Luft, die dann im Tagesverlauf zunehmend die Oberhand in unseren Breiten gewann. Und das kann bedeuten, dass im Bergland am Sonnabend die Temperaturen auf null Grad zurückgehen. Doch von Winter keine Spur. Am Sonntag soll es schon wieder milder werden.

