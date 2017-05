Wincent Weiss entfacht Feuerwerk in Wehlen Bei schönstem Sonnenschein sang Chartstürmer Wincent Weiss für die Grundschüler in Stadt Wehlen. Ein Erlebnis, das sie wohl so schnell nicht vergessen werden.

Wincent Weiss posiert auf dem Markt in der Stadt Wehlen mit Schülern fürs Foto. © Norbert Millauer

Was für eine Überraschung! Der Sänger Wincent Weiss trat nun schon zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit in der Sächsischen Schweiz auf. Nachdem er zuvor beim Osterfeuer in Bad Schandau bei strömendem Regen seine Hits sang, stand er nun am 15. Mai in Stadt Wehlen für ein Pausenkonzert auf der Bühne. Die Friedrich-Märkel-Grundschule im Ort hatte sich bei Hitradio RTL Sachsen für die Aktion beworben - und gewonnen.

An normalen Unterricht war daher an diesem Montag nicht zu denken.

Nachdem der Schulchor die Bühne für ihn schon warm gesungen hatte, trat Wincent Weiss gegen Mittag auf dem Markplatz auf. Für etwa zwanzig Minuten sang er Songs wie „Mittendrin“ und „Musik sein“ von seinem aktuellen Album. Dabei wurde er nur begleitet von seinem Keyboarder Manuel Weber. Bei seinem Chart-Hit „Feuerwerk“ sangen die Kinder laut mit. Sie hatten das Lied schon in der Schule geprobt.

Danach nahm er sich noch Zeit, damit jeder der Konzertbesucher ein Foto mit ihm und ein Autogramm mit nach Hause nehmen konnte.

