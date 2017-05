Wincent Weiss entfacht ein Feuerwerk Bei schönstem Sonnenschein sang Chartstürmer Wincent Weiss für die Grundschüler in Stadt Wehlen. Ein Erlebnis, das sie wohl so schnell nicht vergessen werden.

Bei seinem Song „Unter meiner Haut“ kam der Sänger Wincent Weiss vor die Bühne, lief durch die Zuschauer und klatschte sie ab. Mit so viel Nähe zu ihrem Star hatten die Wehlener Grundschüler wohl nicht gerechnet. © daniel förster

Stadt Wehlen. Wer hätte das gedacht? Chartstürmer Wincent Weiss sang am Montag erneut in der Sächsischen Schweiz. Nachdem er schon beim Osterfeuer in Bad Schandau die Menge begeisterte, freuten sich nun die Stadt Wehlener – besonders die Kinder der Friedrich-Märkel-Grundschule.

Diesen Tag werden sie wohl nicht so schnell vergessen. Sänger Wincent Weiss trat auf ihrem Marktplatz auf und sang seine schönsten Lieder. Das hatte die Schule bei der Aktion „Die Schulhofkonzerte“ von Hitradio RTL Sachsen gewonnen. Von Stadt Wehlen ist Wincent Weiss sofort begeistert. „Das kleine Städtchen erinnert mich an meinen Heimatort Eutin“, sagt er. Er hätte nicht gedacht, dass er so schnell wieder ins Elbtal kommen würde. Aber er freut sich, dass er hier so warm empfangen wird.

Vor dem Konzert waren die Schüler dann wohl aufgeregter als der Sänger. Besonders die Kinder des Schulchores. Denn sie durften quasi als Vorband mit drei Liedern auftreten.

Dann stand Wincent Weiss auch schon auf der Bühne und eröffnete seinen Auftritt mit dem Song „Mittendrin“ von seinem neuen Album „Irgendwas gegen die Stille“. Begleitet wurde er nur von seinem Keyboarder Manuel Weber. Seine gefühlvolle, aber ebenso kraftvolle Stimme kam so besonders zur Geltung. Für Gänsehautgefühl sorgte er mit dem Song „Unter meiner Haut“. Bekannt wurde dieser als Remix des DJ-Duos „Gestört aber geil“. In Wehlen performte ihn Wincent Weiss ganz ohne viel drum herum. „So war der Song ursprünglich geplant“, kündigte er diese Version an. Bei seinem Hit „Feuerwerk“ konnten sogar die Wehlener Grundschüler mitsingen. Sie hatten den Text in der Schule geprobt und unterstützen Wincent Weiss im Refrain.

Damit der Star überhaupt an die Wehlener Grundschule kommen konnte, hatten sich die Kinder ganz schön ins Zeug gelegt. Anne, Lucie und Florian aus der dritten Klassen wollten sich unbedingt für die Aktion bewerben. Ihre Schulleiterin hatte glücklicherweise nichts dagegen. „Unsere Kinder waren so begeistert, dass wir überhaupt nicht Nein sagen konnten“, sagte Barbara Tittel.

Die Kinder druckten Handzettel, verteilten diese in Briefkästen und hingen Plakate auf – nicht nur in Wehlen, sondern auch in den Nachbarorten und bis nach Pirna. Die 19-jährige Anna nutzte die Gelegenheit zum Maibaumsetzen in Dorf Wehlen. Sie schnappte sich bei der Feier das Mikrofon und forderte die Besucher auf, doch online für ihre Schule zu klicken.

Anna, Lucie und Florian durften ihr Idol dann schon vor dem Konzert treffen. Sie waren begeistert. „Wincent war total happy und wir auch“, sagte Lucie. „Es war sehr schön, dass er durch die Menge gelaufen ist, unsere Hände abgeklatscht hat und wir mitsingen durften. Es war toll, dass er meine Lieblingslieder gesungen hat: ‚Feuerwerk’, ,Musik sein’ und ,Nur ein Herzschlag entfernt’. Es war super, dass er uns ganz viele Autogramme gegeben hat. So einen Schultag hat es bei uns an der Schule noch nicht gegeben. Wir werden uns noch lange daran erinnern.“

Als Wincent Weiss nach seinem Auftritt Autogramme gab, standen die Kinder Schlange. Und er nahm sich viel Zeit. „Ganz oder gar nicht, nur so macht das Sinn“, sagt er. Er wollte nicht, dass einige Schüler leer ausgehen.

