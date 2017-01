Wimpelwandergruppe startet am 1. Mai Die Sebnitzer Wimpelwandergruppe wird den offiziellen Wimpel bis nach Eisenach tragen.

Die Wimpelwandergruppe aus Sebnitz macht sich am 1. Mai auf den Weg nach Eisenach. Dieses Datum gab Klaus Brähmig, CDU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Wanderverbands Sächsische Schweiz, beim Neujahrsempfang der Stadt Sebnitz bekannt. Die Gruppe wird den offiziellen Wimpel des Deutschen Wanderverbands in mehreren Etappen zu Fuß bis nach Eisenach tragen. Dort findet vom 26. bis 31. Juli der 117. Deutsche Wandertag statt. Sebnitz hatte die Großveranstaltung 2016 ausgerichtet. Die vorherigen Ausrichter hatten den Wimpel von Paderborn bis in die Sächsische Schweiz getragen. Zudem gelte es, den Wanderverband Sächsische Schweiz auch in Zukunft mit Leben zu erfüllen, erklärte Brähmig. Der Verband war eigens zur Ausrichtung des Deutschen Wandertags in Sebnitz gegründet worden. (SZ/dis)

