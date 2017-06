Wimpelgruppe wandert weiter Die Truppe aus der Sächsischen Schweiz startet zum nächsten Teilabschnitt. Das Ziel heißt Eisenach.

Andreas Eggert mit dem Wimpel des Wanderverbands. © Marko Förster

Nach zweiwöchiger Verschnaufpause macht sich die Wimpelwandergruppe aus dem Elbsandsteingebirge erneut auf den Weg. Am Sonnabendmorgen, gleich nach dem Frühstück, geht die Tour in Rittersgrün weiter. Startpunkt ist genau die Stelle, an der die vorherige Etappe nach dem Abstieg vom Fichtelberg endete. Über den Kammweg des Erzgebirges laufen die Wanderer in Richtung Blankenstein in Thüringen. „Das ist nicht der kürzeste Weg, aber der schönste“, erklärt Andreas Eggert, ehemals Bürgermeister von Bad Schandau. Die Route führt über die Berge und Täler des Erzgebirges und des Vogtlandes. Am kommenden Freitag will die Gruppe in Blankenburg eintreffen. Bis dahin stehen jeden Tag im Durchschnitt 24 Kilometer auf dem Plan – zumindest so lange der Plan aufgeht.

Im vergangenen Etappenblock war eine der Tagesstrecken im Tourenbuch mit 23 Kilometern angegeben. Am Zielort angelangt zeigte das GPS-Gerät aber 28 Kilometer. „Das verkraften wir“, sagt Andreas Eggert. Alle in der achtköpfigen Truppe seien gut drauf. Bisher haben sie seit dem Start in Sebnitz schon gut 220 Kilometer in den Beinen. Vom Austragungsort des Deutschen Wandertags 2016 tragen sie den Traditionswimpel des Deutschen Wanderverbands bis nach Eisenach, die diesjährige Ausrichterstadt. Am Ende werden es über 500 Kilometer sein, die sie zu Fuß zurückgelegt haben. Der Wimpel muss wie das olympische Feuer weitergetragen werden, so steht es im Regelwerk des Verbands.

Der Höhepunkt des aktuellen Etappenblocks wird der Grenzübertritt nach Thüringen, erklärt Andreas Eggert. Er erfolgt am „Drei-Freistaaten-Stein“, der das Dreiländereck von Sachsen, Thüringen und Bayern markiert. Dort werden die Sachsen auf Wanderfreunde aus Thüringen treffen, die sie ein Stück des Weges begleiten. Nach weiteren Ruhetagen in Sebnitz geht es über den Rennsteig nach Oberhof und schließlich nach Eisenach, wo die Wandergruppe am 27. Juli empfangen wird.

Berichte von unterwegs gibt es im Internet unter

http://blog.deutscherwandertag-2016.de

