Wimpelgruppe sucht Mitstreiter Nach dem Deutschen Wandertag in Sebnitz muss der offizielle Verbandswimpel nach Eisenach getragen werden – zu Fuß.

Das Prinzip gleicht dem des Olympischen Feuers: Der Wanderwimpel des Deutschen Wanderverbands muss von einem Austragungsort des Deutschen Wandertags zum nächsten getragen werden – so ist es Tradition. Seit dem Abschluss der Feierlichkeiten im Elbsandsteingebirge lagert das Heiligtum der Wandervereine in Sebnitz. Von hier muss er nächstes Jahr nach Eisenach gelangen, dort findet vom 26. bis 31. Juli der nächste Deutsche Wandertag statt.

Für diese Aufgabe hat sich jetzt die Sebnitzer Wimpelgruppe zusammengefunden. Sie will die Gesamtdistanz von rund 550 Kilometern in Angriff nehmen. Die Strecke wird in vier Blöcken abgewandert. Die Wegstrecken sind in Tagesetappen aufgeteilt, pro Tag stehen 20 bis 25 kilometer auf dem Plan. Starten wollen die Wanderer im Mai 2017, damit sie pünktlich zur Eröffnung des 117. Deutschen Wandertages in Eisenach vor Ort sind.

Für die Wanderung werden jetzt noch zwei bis drei Mitstreiter gesucht, die sich zutrauen, diese Abschnitte mitzuwandern. Unter ihnen sollte jemand sein, der auch den Kleinbus als Begleitfahrzeug mitfahren kann. In Eisenach nimmt die Wimpelgruppe dann an verschiedenen Veranstaltungen des Deutschen Wanderverbandes teil. (SZ/dis)

Interessenten für die Wimpelgruppe melden sich unter: Projektbüro Deutscher Wandertag, Dietmar König, Neustädter Weg 10, 01855 Sebnitz 035971 709641, dietmar.koenig@sebnitz.de

