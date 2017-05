Wimpelgruppe macht sich auf den Weg Vor dem Sebnitzer Rathaus startete am 1. Mai die erste Etappe. Ziel ist das 500 Kilometer entfernte Eisenach.

Gut gelaunt und frohen Mutes ging die Wanderwimpelgruppe mit ihrem Wanderleiter Andreas Eggert (Mitte) auf große Tour. Ziel ist Eisenach, die Ausrichterstadt des 117. Deutschen Wandertages. © Marko Förster

Die Wanderstiefel sind geschnürt, die Rucksäcke sind gepackt. Neun Wanderfreunde aus Sebnitz und Umgebung haben sich am 1. Mai auf den Weg gemacht, um in insgesamt 24 Etappen ihr Ziel, Eisenach in Thüringen, zu erreichen. Dort wird der 117. Deutsche Wandertag ausgerichtet. Der Brauch will es, dass eine Gruppe aus der letzten Ausrichterstadt die Wanderwimpelstange zum nächsten Ort bringt. Der liegt immerhin 500 Kilometer entfernt. Die Tagestouren liegen im Durchschnitt bei 20 Kilometern. Doch auch die wandert man nicht einfach so. Darauf muss man sich vorbereiten, weiß Christel Ukat. „Um uns mental darauf einzustimmen und die Gruppe auch kennenzulernen, haben wir eine Probewanderung unternommen. Die führte von Hinterhermsdorf zum Hantschberg, dann zum Wachberg und weiter zum Weifberg nach Hinterhermsdorf“, erzählt sie. Und die Stimmung in der Truppe sei richtig gut gewesen, sodass man auch froh gelaunt starten könne. Und was kommt in den Wanderrucksack? Ursel Kirnich hat für die erste Etappe nach Königstein eine Flasche Wasser, eine Kleinigkeit zu Essen, viel Obst, eine Zeckenkarte, Blasenpflaster für die Füße und ein Erste-Hilfe-Set eingepackt. Je nach Wanderung würde der Rucksack dann entsprechend neu vorbereitet. Die Tour selbst wird in 24 Tagesetappen verlaufen. Nur während der ersten Etappen werden die Wanderer wieder zurück nach Sebnitz gefahren. In den letzten Etappen sind dann Übernachtungen vor Ort gebucht.

Seit September kennt die Truppe nur ein Thema: Wandern. „Wir sind gut vorbereitet, frohen Mutes und gespannt darauf, was oder wer uns in den nächsten Wochen begegnen wird“, sagt Bad Schandaus ehemaliger Bürgermeister Andreas Eggert, der als Sprecher der Gruppe alle Touren mitwandern wird – andere wiederum nur einzelne Etappen. Die Chemie in der Wanderwimpelgruppe stimme, was ganz wichtig sei. Und man werde auf den Routen auch kräftig Werbung für die Sächsische Schweiz machen, versprach er. Mit Gottes Segen von Pfarrer Konrad Kreuz und Pfarrer Johannes Johne startete die erste Etappe. Auf dieser sind der Sebnitzer Oberbürgermeister Mike Ruckh, sein Bad Schandauer Amtskollege Thomas Kunack sowie Frieder Haase, ehemaliger Bürgermeister von Königstein und der Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig als Tourismusverbandschef mitgelaufen. Am Nachmittag ist die Gruppe in Königstein eingetroffen und wurde zurück nach Sebnitz gefahren. Am 13. Mai steht dann die nächste Etappe von Königsstein nach Bad Gottleuba an.

Danach geht es auf dem Erzgebirgskamm weiter. Am 6. Juli, so der Plan, werde die Gruppe die Landesgrenze nach Thüringen überschreiten und sich dort mit den thüringischen Wandergruppen treffen. Spätestens dann werden die Touren auch etwas bergiger. Ab dem 17. Juli geht es auf dem traditionellen Rennsteigwanderweg weiter bis nach Oberhof. Dort wollen sie am 21. Juli eintreffen. Danach geht es noch einmal kurz zur Erholung nach Sebnitz zurück. Am 24. Juli stehen die letzten Etappen in Thüringen bevor. Da müssen sich die Wanderer allerdings sputen. Denn schon am 26. Juli werden sie auf der Wartburg empfangen, bevor sie dann einen Tag später zur Eröffnung des 117. Deutschen Wandertages auf dem Marktplatz in Eisenach begrüßt werden.

