Wimpelgruppe erreicht Ziel Die Wandergruppe aus der Sächsischen Schweiz ist in Eisenach angekommen – mit gut 500 Kilometern in den Beinen.

Die Wimpelgruppe bei der Ankunft in Eisenach © Foto. privat

Am Donnerstagnachmittag lief die zwölfköpfige Delegation aus Sebnitz auf dem Marktplatz in Eisenach ein. Über 500 Kilometer haben die Wanderer aus dem Elbsandsteingebirge auf ihrem Weg nach Thüringen zu Fuß zurückgelegt. Immer mit dabei war der offizielle Wimpel des Deutschen Wanderverbandes, welcher wie das olympische Feuer von einem Austragungsort des Deutschen Wandertags zum nächsten getragen werden muss. Das war die Aufgabe der Wimpelwandergruppe. Auf ihren 24 Tagesetappen, die in mehrere Blöcke mit zwischenzeitlichen Heimatbesuchen aufgeteilt waren, wurde die Gruppe immer wieder von Wanderfreunden aus den verschiedenen Regionen begleitet.

Mit dem Einlaufen der Wandergruppe um den Bad Schandauer Andreas Eggert fiel in Eisenach der offizielle Startschuss für den 117. Deutschen Wandertag. Die Wimpelträger standen dafür mit Eisenachs Oberbürgermeisterin und dem Landrat des Wartburgkreises auf der Bühne. Aus der Heimat waren Sebnitz’ OB Mike Ruckh und der Vorsitzenden des Tourismusverbandes Klaus Brähmig vor Ort. In den kommenden Tagen wird die Delegation an mehreren Veranstaltungen teilnehmen und Werbung für die Sächsische Schweiz machen. Hier war der Wandertag 2016 zu Gast. (SZ)

