Wilthen erwartet 500 Wanderer Am Wochenende findet der Oberlausitzer Hunderter statt. Dazu reisen diesmal Teilnehmer aus ganz Sachsen an.

Aus ganz Sachsen kommen am Wochenende Wanderer nach Wilthen. Grund dafür ist der Oberlausitzer Hunderter – der Familienwandertag, den die Wilthener Naturfreunde bereits zum 31. Mal organisieren. Das Besondere ist diesmal, dass der Sächsische Wander- und Bergsteigerverband, dem rund 150 Vereine angehören, seinen Verbandswandertag mit dem Oberlausitzer Hunderter zusammenlegt. Deshalb reisen Teilnehmer aus ganz Sachsen an. „Wir haben schon 270 Anmeldungen“, freut sich Frank Simler, Vorsitzender des Wilthener Naturfreundevereins. Er und die anderen Vereinsmitglieder, die seit Wochen mit der Vorbereitung beschäftigt sind, hoffen, dass noch viele weitere Starter hinzukommen. Mit insgesamt über 500 Teilnehmern rechnen die Organisatoren.

Mitwandern können alle, die Lust dazu haben. Für jeden Anspruch und jede Kondition findet sich die passende Route, denn es stehen sechs Strecken zur Auswahl; von der Zehn-Kilometer-Runde bis zur 100-Kilometer-Tour. Sportler, die die ganz große Strecke bewältigen wollen, laufen bereits am Freitagabend los. Start für die anderen Routen ist am Sonnabend zwischen 7 und 10 Uhr; diesmal – anders als in den Vorjahren – an der Touristinformation gegenüber dem Wilthener Rathaus. Die Zehn-Kilometer-Strecke kann auch als geführte Wanderung absolviert werden.

Voranmeldungen sind nicht notwendig. Am Start erhält jeder Teilnehmer eine Wegskizze, auf der die Strecke ausführlich dargestellt ist, sowie eine Karte, die an einigen Kontrollpunkten abgestempelt wird. Ziel für alle Wanderer ist an der Naturfreundehütte. Dort steht ein großes Zelt, in dem sich die Teilnehmer stärken und über ihre Erlebnisse während der Tour austauschen können. (SZ/ks)

Sechs Strecken

100 Kilometer: Start am Freitag um 20.30 Uhr an der Naturfreundehütte, Weifaer Straße 20

10; 17; 26; 35 und 50 Kilometer: Start am Sonnabend zwischen 7 und 10 Uhr an der Touristinformation, Bahnhofstraße 5

10 Kilometer geführt: Start am Sonnabend um 10 Uhr an der Touristinformation

www.naturfreunde.wilthen.de

