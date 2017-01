Wilthen ehrt 28 Engagierte Beim Neujahrsempfang der Stadt gab es vielerlei Grund zum Dank. Gründe für Anerkennung gab es viele.

© Wolfgang Wittchen

28 Frauen und Männer sind beim Neujahrsempfang der Stadt Wilthen am Freitagabend ausgezeichnet worden. Unter anderem wurden sechs Frauen geehrt, die sich ehrenamtlich in der Caritas-Begegnungsstätte engagieren, um vor allem älteren und alleinstehenden Menschen Angebote zum Zusammensein zu unterbreiten.

Isolde Holz erhielt dafür Anerkennung, dass sie, obwohl sie schon in Rente ist, unermüdlich in der Kita Spatzenhaus hilft, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung in den Abendstunden oder bei personellen Engpässen. Ein öffentliches Dankeschön ging auch an die beiden Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Angelika Herz und Katja Wagner, weil sie sich persönlich besonders stark dafür eingesetzt haben, dass einer Familie geholfen wurde, deren Haus letztes Jahr abbrannte, wobei es ein Todesopfer gab. Darüber hinaus hatten Vereine zahlreiche Mitglieder für Ehrungen vorgeschlagen, zum Beispiel „Die Irgersdorfer“ Peter Hommel, weil er sehr aktiv am Umbau des Vereinshauses mitgewirkt hat, oder der Wilthener Kultur- und Kunstverein Kerstin Spottke und Katrin Himmel, weil sie jedes Jahr beim Adventsmarkt die Kinder in der Bastelstube betreuen.

Der Neujahrsempfang fand im Haus Bergland statt. Rund 250 Einwohner und Gäste nahmen daran teil. Für Unterhaltung sorgte unter anderem die Wilthener Nachwuchssängerin Celine Seifert. (SZ/ks)

