Wilsdruffs Wachstumsschmerzen

Welche Ideen gibt es für die Ortsteile?

Potenzielle Bauflächen sieht die Stadt am Ortseingang Kesselsdorf. Das Areal liegt an der Straße des Friedens gegenüber dem Wohngebiet Zöllmener Ring und ist einen Hektar groß. Für Grumbach gibt es Pläne, einen Acker am Wasserberg in Bauland umzuwandeln. Die Fläche ist fünfHektar groß. In Mohorn könnte an der Nossener Straße gebaut werden. Dies betrifft eine 1,8Hektar große Grünfläche gegenüber dem Wohngebiet Zum Erzengel Michael. In Oberhermsdorf ist eine Bebauung parallel zu Schmidts Weg denkbar. Der Wiesenstreifen ist 1,4Hektar groß. In Limbach sollen die Stallanlagen der Agrargenossenschaft verschwinden und dafür auf zwei Hektar Einfamilienhäuser gebaut werden.