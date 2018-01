Wilsdruffs Pläne für die Zukunft

Wo werden in den kommenden Jahren Wohnungen gebaut?

Die größten Flächen für Wohnbebauung werden insbesondere im Bereich des Ortsteils Wilsdruff ausgeschrieben. Südlich des Birkenhainer Weges sollen auf vier Hektar Einfamilienhäuser entstehen. Ursprünglich war hier eine Baufläche von 19 Hektar vorgesehen, die auch in Folge von Einwänden der Bevölkerung reduziert wurde. Ein weiteres großes Wohngebiet in Wilsdruff ist am Ortsrand südlich der Nossener Straße ausgeschrieben. Die hier ausgewiesene Baufläche beträgt 4,32 Hektar. Ebenfalls für Unmut in der Bevölkerung sorgte die Ausweisung des Wohngebietes am Wasserberg in Grumbach. Eine Petition gegen das Wohngebiet wurde von 700 Bürgern unterzeichnet. Die Baufläche wurde in der Folge von 4,8 auf 2,5 Hektar reduziert. Neben vielen kleineren Änderungen ist beispielsweise an der Alten Poststraße in Kesselsdorf eine neue Wohnbaufläche von 1,5 Hektar aufgenommen worden.