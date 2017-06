Wilsdruffs Kita-Gebühren steigen Vor allem wegen höherer Personalkosten müssen die Eltern mehr zahlen.

Auf die Eltern der Gemeinde, die ihre Kinder in Krippe, Kindergarten oder Schulhort betreuen lassen, kommen ab August höhere Kosten zu. Das hat der Stadtrat beschlossen, nachdem die Stadtverwaltung die Betriebskostenabrechnung 2016 vorgelegt hatte. Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich dabei deutlich mehr Ausgaben für die Kinderbetreuung.

Preistreiber waren die Personalkosten. Zum einen gab es eine Tariferhöhung, verbunden mit einer Änderung zur Einstufung der Erzieher in bestimmte Gehaltsgruppen. Zum anderen wurde der Personalschlüssel verbessert. So kommen auf einen Erzieher im Kindergarten jetzt nicht mehr 13, sondern zwölf Kinder. In der Krippe liegt das Verhältnis jetzt nicht mehr bei sechs, sondern bei 5,5 Kindern pro Erzieher. Die Kosten dafür müssen sich Stadt und Eltern teilen. So steigen die Elternbeiträge um bis zu 15 Euro pro Monat. Am geringsten fällt die Erhöhung für die Hortkinder aus. Dort müssen die Eltern mit drei bis fünf Euro mehr rechnen. Für die Betreuung im Kindergarten werden im Schnitt zehn Euro mehr fällig. So müssen Familien für eine tägliche 7,5-stündige Betreuung des ersten Kindes im Kindergarten nicht mehr 92, sondern 102 Euro zahlen. Für Krippenkinder fällt die Erhöhung noch deutlicher aus. Wurden für eine 7,5-stündige Betreuung bisher rund 160 Euro verlangt, liegt die Gebühr jetzt bei etwas mehr als 170 Euro. Die neuen Gebühren beginnen mit dem ersten Monat des neuen Schuljahres, also ab 1. August. (hey)

