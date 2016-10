Wilsdruffs Innenstadt droht viel Verkehr Ab Montag ist die Wielandstraße gesperrt – für zwei Wochen.

Staugefahr in Wilsdruff. © dpa

Bauarbeiten am Leitungsnetz in Wilsdruff dürften in den kommenden zwei Wochen für einigen Verdruss bei Autofahrern sorgen. Denn ab kommendem Montag, dem 24. Oktober, wird die Wielandstraße komplett gesperrt. Damit ist die direkte Durchfahrt von und nach Nossen gekappt. Der Verkehr wird aus Richtung Nossen kommend übers Gezinge, die Freiberger Straße, den Markt und die Meißner Straße umgeleitet. Das betrifft auch den Schwerlastverkehr. Deshalb wird das Lkw-Verbot bis zum Bauende am 5. November außer Kraft gesetzt. Wer aus Richtung Autobahn kommt und nach Nossen möchte, muss über Kesselsdorf und Grumbach weiter Richtung Freiberg fahren.

Im Wilsdruffer Rathaus hofft man, dass während der Sperrung keine großen Staus auf der Autobahn A 4 entstehen. Denn die Stadt und insbesondere auch die Wielandstraße liegen direkt auf einer beliebten Ausweichroute für den Verkehr in und aus Richtung Chemnitz. Erst in den vergangenen Wochen kam es daher in Wilsdruff immer wieder zu verstopften Straßen. (hey)

