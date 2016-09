Wilsdruffs herausgeputzte Mitte

Öffentliche Gebäude: gute Mischung aus Sanierung und Neubau Der größte Anteil des Geldes floss in Instandsetzung und Neubau von öffentlichen Einrichtungen – insgesamt rund 5,6 Millionen Euro. Saniert wurden beispielsweise das historische Rathaus am Markt und der ehemaligen Kleinbahnhof an der Freiberger Straße. Auch die Kirchgemeinden profitierten und konnten dank der Stadtkernsanierung investieren. Zudem wurde die historisch wertvolle Bausubstanz der Jakobikirche gerettet. Daneben gab es etliche Neubauprojekte. So wurde die alte Schule an der Nossener Straße abgerissen und ein komplett neuer Grundschulkomplex mit Hort und Bücherei hingesetzt.

Straßen und Wege: alte Bauweise und Strukturen bewahrt Saniert wurden zudem alle innerstädtischen Straßen, Wege und Plätze, dazu die Grünbereiche, Kanalisation, Straßenbeleuchtung. Kernstück des „neuen“ Wilsdruff ist der Marktplatz mit seinem Wildschweinbrunnen. Auch der Kirchplatz wurde völlig neu gestaltet. Um die alte Bauweise zu betonen, wurde an vielen Stellen wieder Granitpflaster verlegt. Auch legte die Stadt Wert auf den Erhalt der alten Stadtkernstruktur. So wurden die Reste der Stadtmauer saniert, der Fußweg am Stadtgraben erneuert und Grünflächen neu gestaltet. Kosten: etwa 4,5 Millionen Euro.

Private Häuser: Wohnraum geschaffen und Geschäfte erhalten Mit gut einer Million Euro wurden zahlreiche private Grundstückseigentümer bei ihren Sanierungsprojekten unterstützt. Weil auch Dachböden ausgebaut wurden, konnte in der Stadt so zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Erhalten blieben größtenteils die Ladengeschäfte, sodass es in Wilsdruff auch heute noch einen kleinteiligen Einzelhandel im Stadtzentrum gibt. Bis auf Einzelfälle sind fast alle Häuser saniert – heute muss man eher die Beispiele aufzählen, wo die Privatgebäude noch nicht durchsaniert sind. Zu nennen wäre da eine Häuserzeile an der Nossener Straße – die gehörte bis vor Kurzem noch der Stadt, ist inzwischen aber an Privatleute verkauft.

Industrie und Gewerbe: verschwunden oder umgebaut Eine Industriestadt war Wilsdruff nie, dennoch hatte vor allem die Möbelwirtschaft einige Spuren im Stadtbild hinterlassen. Mit der Stadtkernsanierung konnten einige der unansehnlichen Zweckgebäude verschwinden, so beispielsweise die alte Küchenmöbelfabrik schräg hinter der Schule. Dort steht heute ein Altenpflegeheim. Wünsche blieben aber offen: So wurde zwar die Fabrikstraße 2005 Teil des Sanierungsgebietes, ein Umbau der alten Gebäude kam aber nie zustande. Dies betrifft auch den alten Futtermittelspeicher an der Parkstraße.

Weitere Vorhaben: Schulmauer, Stadtverwaltung, Wohnhäuser Die Stadt selbst will bis Ende 2018 – dann endet einem Stadtratsbeschluss zufolge die Sanierungsfrist – noch drei Projekte anpacken. Dies betrifft die marode Stützmauer an der Oberschule sowie den Verbindungsweg zwischen Meißner Straße und Töpfergasse. Außerdem soll die Stadtverwaltung erweitert werden. Geplant sind ein Anbau für Büros und der barrierefreie Ausbau des Gebäudes an der Nossener Straße. Zudem stehen noch einige Baumaßnahmen an Privathäusern auf der Liste.