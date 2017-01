Wilsdruffer Trinkwasser wird günstiger

Schon 2011 hatte sich die Gebühr auf 2,08Euro eingependelt. Jetzt soll sie rückwirkend ab 1.Januar 2017 nochmals fallen. Wie hoch die Abgabe dann sein soll, wird momentan durchgerechnet. „Unser Ziel ist, dass wir bei zwei Euro landen“, sagt Clausnitzer. Bei einem Jahresverbrauch von durchschnittlich 30Kubikmeter pro Person wären das für einen vierköpfigen Haushalt etwa zehn Euro Ersparnis pro Jahr. Noch im ersten Halbjahr 2017 soll der Stadtrat über die Höhe der Gebühr entscheiden. Die Preise sollen dann für fünf Jahre gelten. Die Grundgebühr von monatlich zehnEuro pro Zähler bleibt stabil. Geld für Investitionen ist trotzdem noch da. So soll dieses Jahr eine alte Leitung, die unter dem Parkstadion verläuft, umverlegt werden. Damit ist gleichzeitig die Versorgung für das neue Gymnasium sichergestellt. Zudem rechnet Clausnitzer damit, dass die Stadt in den nächsten zehn Jahren weiter wächst und deshalb das Trinkwassernetz für Privathaushalte und Gewerbe entsprechend erweitert wird.

Wilsdruff bleibt auch in Zukunft zweigeteilt, was die Trinkwasserversorgung anbelangt. So werden die Haushalte in Herzogswalde, Mohorn und Grund weiterhin von der Wasserversorgung Weißeritzgruppe beliefert – und zahlen entsprechend deren Preisliste 2,74Euro pro Kubikmeter.

Die Herausforderung: Ins Abwassernetz muss investiert werden

Auf den Abwasserzweckverband Wilde Sau kommen in den nächsten Jahren große Investitionen zu. So ist die 1996 in Betrieb gegangene Kläranlage nahe der Autobahnbrücke im Saubachtal an ihre Alters- und Kapazitätsgrenze gekommen. „Die Anlage müsste erweitert und modernisiert werden“, sagt Clausnitzer, der auch den Zweckverband leitet. Dort hatte man statt der Erweiterung eine andere Idee, die nach allen Berechnungen deutlich günstiger ist. Der Abwasserzweckverband baut eine Überleitung nach Dresden-Kaditz und pumpt das Abwasser ins Klärwerk der Landeshauptstadt. Baustart soll noch in diesem Jahr sein, die neun Kilometer lange Rohrstrecke kostet 7,5Millionen Euro.