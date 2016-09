Wilsdruffer Straße voll gesperrt

Der Stau kam pünktlich zum Berufsverkehr: Am Montagmorgen ist die erste Straße für die Einheitsfeier am Wochenende gesperrt worden. Auf der Wilsdruffer fahren weder Autos noch Straßenbahnen. Vor allem auf dem Dr.-Külz-Ring stockte deshalb der Verkehr.

In den nächsten Tagen werden weitere Straßen in der Altstadt dichtgemacht. So können Autofahrer ab Donnerstag nicht mehr über das Terrassenufer fahren. Zwischen Landtag und Steinstraße wird die Fahrbahn voll gesperrt. Auch die Augustusbrücke und die Sophienstraße werden dann vom Verkehr abgeschnitten. Zu den Linien, die wegen der Straßensperrungen umgeleitet werden müssen, gehören die 4 und die 11. Sie fahren ab Postplatz über die Schweriner Straße und die Marienbrücke auf ihre Stammstrecke. Die 8 und 9 fahren ab Walpurgisstraße über den Pirnaischen Platz und die Carolabrücke. (SZ/sr)

