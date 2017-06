Wilsdruffer Straße ist bis Ende Juni Baustelle

Auf dem Geh- und Radweg an der Wilsdruffer Straße wird es derzeit eng für Fahrradfahrer und Fußgänger. Auf dem nördlichen Weg wird derzeit im Abschnitt zwischen Kulturpalast und Postplatz gebaut. Dort lässt die Telekom neue Kabeltrassen verlegen. In den kommenden zwei Wochen sollen die Bauarbeiten am Postplatz und den umliegenden Straßen fortgesetzt werden.

Bis Ende Juni sollen die Tiefbauarbeiten beendet sein. Das teilt Telekomsprecher Georg von Wagner auf Anfrage mit. Bis dahin müssen insbesondere die Fahrradfahrer aufpassen und vorsichtig fahren, denn der Radweg in der Wilsdruffer Straße ist komplett gesperrt. Sie müssen auf die Fahrbahn ausweichen. Gebaut wird auch in der Annenstraße. Dort entsteht ein Schacht für die neuen Telekom-Kabel. Deshalb ist die Straße zwischen Postplatz und Am See bis Ende Juli halbseitig gesperrt. (SZ/noa)

zur Startseite