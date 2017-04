Wilsdruffer Gymnasium wird zur Öko-Schule Die Arbeiten für das umstrittene Bauwerk haben noch nicht begonnen. Aber die Stadt denkt schon einen Schritt weiter.

So soll das Gymnasium in Wilsdruff am Ende aussehen. Auf dem Dach des länglichen Gebäudeteils, rechts in der Ansicht, soll eine Solaranlage installiert werden. © Visualisierung: Iproplan

Was hat das geplante Gymnasium in Wilsdruff mit 15 Kleinwagen zu tun? Nicht viel, zugegebenermaßen. Außer, dass mit dem Gebäude im Vergleich zu einem herkömmlichen Schulkomplex jährlich so viel schädliches Kohlendioxid eingespart werden soll wie im gleichen Zeitraum 15 Kleinwagen in die Umwelt blasen. Wie das klappen kann, hat die zuständige Planungsfirma Iproplan am Donnerstagabend im Wilsdruffer Stadtrat erläutert. Demnach soll auf dem Dach der Schule eine große Solaranlage installiert werden. „Die Energieeffizienz ist ein sehr wichtiges Thema für uns“, sagte Bürgermeister Ralf Rother (CDU). Außerdem spart die Stadtverwaltung mit der ersten Solaranlage, die sie selbst betreiben wird, Geld.

Dass sich der Stadtrat jetzt mit dem Thema beschäftigte, ist kein Zufall. Nachdem das Landratsamt in Pirna im März die Baugenehmigung für das 20-Millionen-Euro-Projekt erteilt hat, befindet sich das Vorhaben derzeit in der letzten Planungsphase. Die Installation der Solaranlage muss dabei mit vorgesehen werden. Wenn die Planungsphase abgeschlossen ist, können die Arbeiten ausgeschrieben werden. Im zweiten Halbjahr soll es mit dem Bau des Gymnasiums losgehen.

Geplant ist ein Bau in Etappen. Entstehen soll bis Ende 2018 ein Gebäude für drei fünfte Klassen, dazu eine Zweifeldturnhalle. Schrittweise wird anschließend weitergebaut. Der Betrieb wird Jahr für Jahr um drei neue fünfte Klassen erweitert, sodass die Schule erst nach acht Jahren voll belegt ist. Geplant ist am Ende ein Haus für insgesamt 24 Klassen. Finanziert wird das Vorhaben den Plänen nach mit Fördermitteln und Krediten. Finanzielle Unterstützung in Höhe von einer Million Euro ist Wilsdruff bereits sicher. Insgesamt ist das Projekt zu 40 Prozent förderfähig, heißt es.

Unterdessen klagt der Landkreis Meißen weiter gegen die Errichtung der Bildungsstätte. Befürchtet werden Nachteile für das Nossener Gymnasium. Dazu steht noch ein Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden aus. Bürgermeister Ralf Rother sagte dazu zuletzt, dass das schwebende Verfahren den Baubeginn jedoch in keiner Weise behindert.

Das gilt auch für die Installation der Solaranlage. In den vergangenen Monaten hat die Stadt mit zwei Anbietern verhandelt: der Enso aus Dresden und dem Unternehmen RET aus Chemnitz. Wie am Donnerstag im Stadtrat bekannt wurde, hat RET das wirtschaftlichere Angebot abgegeben und wird deshalb den Zuschlag bekommen. Wilsdruff will die Anlage von der Firma bauen lassen – das kostet etwa 90 000 Euro – und dann pachten. Demnach überweist die Stadt jährlich 6 900 Euro an RET und kann den Strom aus der Solaranlage im Gegenzug nutzen. Inklusive der Pacht spart Wilsdruff dadurch etwas mehr als 2 000 Euro pro Jahr an Stromkosten gegenüber einer Schule mit herkömmlicher Stromversorgung – so jedenfalls die Aussage der im Stadtrat präsentierten Beispielrechnung. Die Anlage hat eine Lebensdauer von etwa 20 Jahren.

Der Großteil des selbst produzierten Stromes – 70 bis 90 Prozent – soll zum Betrieb der Schule genutzt werden. Die restliche Energie wird ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Auch dafür bekommt die Stadt Geld. Die eigene Nutzung des Solarstroms lohnt sich aber wegen der gesparten Euro mehr. „Die finanzielle Einsparung ist für uns weniger bedeutend“, sagte Bürgermeister Rother. „Uns ist vor allem das Umweltthema wichtig.“ Iproplan schätzt, dass mit dem umweltfreundlich produzierten Solarstrom jährlich 45 Tonnen an Kohlendioxid-Ausstoß vermieden werden. Zum Vergleich: Ein Kleinwagen mit niedrigem Verbrauch und einer durchschnittlichen Kilometerleistung stößt pro Jahr rund drei Tonnen des giftigen Gases in die Umwelt.

Installiert werden soll die Solaranlage auf einer rund 550 Quadratmeter großen Dachfläche eines Gebäudeteils. Weil das Dach leicht nach Süden geneigt ist, bietet es ideale Bedingungen für den Betrieb der Solaranlage. Geplant ist auch, dass die Leistung der Zellen künftig auf einem großen Display in oder an der Schule angezeigt wird. Schüler, Lehrer und die Stadt Wilsdruff können so live mitverfolgen, wie umweltfreundlich ihre neue Schule ist.

