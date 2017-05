Wilsdruff will mehr Geld ausgeben Die Stadt plant im Haushalt um und nimmt einen Kredit von 3,8 Millionen Euro auf – für das Gymnasium.

Alles dreht sich ums Gymnasium, auch der Haushaltsplan der Stadt Wilsdruff. Um die Schule zu bauen, musste über die Investition abgestimmt werden. © Visualisierung: Iproplan

Als der Wilsdruffer Stadtrat kurz vor Weihnachten 2015 über den Haushaltsplan für die kommenden zwei Jahre beriet, wurde erst einmal vorsichtig kalkuliert. Vor allem für Feuerwehr, Kindergartenausbau, Stadtkernsanierung und Fußwegbau wurde Geld vorgesehen. Inzwischen ist klar: Die Stadt kann, darf und möchte mehr Geld ausgeben. „Wir haben einige neue Investitionsabsichten“, begründet Bürgermeister Ralf Rother (CDU), dass nun neu geplant wird. Zudem hätten die Steuereinnahmen alle Schätzungen übertroffen. Deshalb wurde jetzt vom Stadtrat ein sogenannter Nachtragshaushalt beschlossen – dessen finanzieller Schwerpunkt mit einem der größten Bauprojekte der nächsten Jahre zu tun hat. Die Sächsische Zeitung zeigt, was in dem Papier steht.

Die Voraussetzungen: Viele Steuern und ein Millionenkredit

Bisher hatte die Stadt geplant, in diesem Jahr für Investitionen 1,7 Millionen Euro auszugeben. Laut neuer Planung sollen es nun 7,5 Millionen Euro sein. Möglich wird dies einerseits durch eine gute Entwicklung bei den Steuereinnahmen, vor allem im gewerblichen Bereich. Ursprünglich wurde mit neun Millionen gerechnet. Nun könnten die Steuereinnahmen sogar bei 9,8 Millionen liegen – davon etwa sieben Millionen Gewerbesteuereinnahmen. Doch nicht allein aus der eigenen Tasche wird Wilsdruff die Investitionen finanzieren. Vielmehr will die Stadt erstmals seit vielen Jahren wieder einen Kredit aufnehmen. Der soll bei 3,8 Millionen Euro liegen. Der Stadtrat hat dem zugestimmt. Das Geld soll in den Bau des Gymnasiums investiert werden. Gespräche mit den Banken seien bereits geführt, man könne schnell reagieren, sobald der Nachtragshaushalt von den Aufsichtsbehörden genehmigt sei, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Die Bedingungen: Steuersätze bleiben, Fördermittel werden beantragt

Über Jahre haben die Wilsdruffer immer nur dann gebaut, wenn auch Fördermittel für ein Projekt flossen. Dieser Linie will man treu bleiben und für Investitionen in diesem Jahr 2,9 Millionen Euro Kreis-, Landes-, Bundes- und EU-Zuschüsse in die Stadt holen. Trotz der vielen Vorhaben sollen die Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuern unverändert bleiben.

Das größte Projekt: Baustart fürs Gymnasium im zweiten Halbjahr

Die Errichtung eines neuen Gymnasiums ist der größte finanzielle Kraftakt der Stadt seit Langem. Geplant wird eine Schule für bis zu drei Klassen pro Jahrgang – also 24 Klassen insgesamt. Gebaut wird in mehreren Abschnitten. Wenn 2019/20 die ersten fünften Klassen eingeschult werden, stehen dann lediglich ein erster Bauabschnitt und die neue Turnhalle. In der zweiten Jahreshälfte 2017 sollen die Arbeiten beginnen, die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet. Die Stadt hat 3,8 Millionen Euro eingeplant. Allein für den Rohbau liegt die Kostenberechnung bei 2,2 Millionen Euro. Dazu kommen dann die gesamten Erschließungsarbeiten und Planungsleistungen. Um die Bauüberwachung wird sich vor allem das Büro Iproplan aus Chemnitz kümmern. Die Stadt will dennoch in ihrem Bauamt eine zusätzliche Stelle einrichten, um das Projekt auch seitens der Verwaltung zu stemmen.

Die weiteren Vorhaben: Geld für Hochwasser- und Brandschutz

Viel Geld möchten die Wilsdruffer dieses Jahr außerdem für den Hochwasserschutz ausgeben. So sollen in Grumbach nahe der Pohrsdorfer Straße und in Wilsdruff oberhalb des Parkstadions Hochwasserrückhaltebecken angelegt werden. Auch diese beiden Bauvorhaben spielen sich im Millionenbereich ab. Fördermittel dafür sind bereits genehmigt. Zumindest für das Grumbacher Staubecken gibt es bereits Gespräche und Abstimmungen mit den Grundstückseigentümern, der Bau eines Dammes mit Durchlass könnte noch 2017 beginnen. Für das Wilsdruffer Becken sind noch umfangreiche Gespräche mit den Naturschutzbehörden notwendig, aber auch hier will die Stadt so schnell wie möglich bauen. Ebenso wie in den Hochwasserschutz soll weiter in die Brandabwehr investiert werden. So plant die Stadt, die Brandmeldeanlage einer Sporthalle und Oberschule Wilsdruff zu erneuern. Zudem sollen in den Ortsteilen Mohorn und Blankenstein Löschwasserzisternen angelegt werden.

Das Bonbon: Neues Ortszentrum und ein neuer Radweg

Sobald die 750-Jahr-Feier von Mohorn vorüber ist, will die Stadt das Areal rund um den ehemaligen Lokschuppen umkrempeln. Hier soll ein richtiges kleines Dorfzentrum mit Festplatz, Sitzgruppen, Skateranlage, Picknickecken und Spielplatz entstehen. Dafür sind 375 000 Euro vorgesehen. Außerdem soll die ehemalige Straße von Herzogswalde über den Galgenberg nach Pohrsdorf zum Fuß- und Radweg ausgebaut werden. Auf Tharandter Flur wurde bereits im vergangenen Jahr gebaut, nun will Wilsdruff noch 2017 die Lücke schließen.

zur Startseite