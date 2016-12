Wilsdruff sucht Helfer für Bürgermeisterwahl Am 19. März wird gewählt. Wer beim Wahlgang helfen will, kann sich bei der Stadtverwaltung melden. Aber es gibt auch einen anderen Weg.

© Symbolbild: dpa

In Wilsdruff werden für den 19. März 2017 Wahlhelfer gesucht. An diesem Tag wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Sollte im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit – also mindestens die Hälfte aller Stimmen – erhalten, findet am 2. April eine Stichwahl statt. Auch dafür werden Helfer gesucht, die in den Wahlbüros den Ablauf und die Auszählung der Stimmzettel koordinieren. Bisher hat nur die CDU einen Kandidaten aufgestellt: Amtsinhaber Ralf Rother tritt wieder an.

Zudem sucht die Stadt Wahlhelfer für die Bundestagswahl 2017. Diese findet voraussichtlich Mitte September statt. Ein genaues Datum steht noch nicht fest, Experten gehen aber vom 17. September oder vom 24. September aus. Wer Lust hat, in Wilsdruff oder seinen Ortsteilen in den Wahllokalen zu helfen, kann sich bei der Stadtverwaltung melden. Auf der Homepage der Stadt ist auch ein entsprechendes Online-Formular eingestellt. (hey)

