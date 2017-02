Wilsdruff legt Gebiet für Investitionen fest Der Stadtrat hat entschieden, wohin das Geld künftig fließt. Davon soll auch Tharandt profitieren.

Wilsdruff hat festgelegt, in welchem Gebiet künftig Investitionen getätigt werden sollen. © Symbolbild/Andreas Weihs

Die Stadt Wilsdruff ist einem Entwicklungskonzept für das Stadtgebiet ein Stück näher gekommen. Die Mitglieder des Stadtrates waren sich auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend darin einig, wie das Gebiet abzugrenzen ist, in dem künftig Investitionen getätigt werden sollen. Das Gebiet umfasst beispielsweise die örtliche Oberschule, Kindertagesstätten, das Grundschulgelände, die Stadtverwaltung und auch die Fläche, auf der später das neue Gymnasium in Wilsdruff stehen soll, wie Bürgermeister Ralf Rother (CDU) erklärt.

Das Gebiet ist Grundlage des Bund-Länder-Programmes „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ (KSP), das die Stadt Wilsdruff zusammen mit Tharandt angeht. Ziel ist es, über das gemeinsame Förderprogramm die Stadtentwicklung so gezielt voranzutreiben, dass beide Kommunen davon profitieren können. Damit die Maßnahmen gefördert werden können, muss aber dieses sogenannte Integrierte Stadtentwicklungskonzept (InSEK) erarbeitet werden. Während Wilsdruff nun das sogenannte Maßnahmegebiet abgegrenzt und beschlossen hat, wird es in Tharandt derzeit noch erarbeitet und die einzelnen Ziele der Stadtentwicklung festgelegt.

