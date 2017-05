Wilsdruff kann Gymnasium bauen Die letzte Hürde ist genommen, der Freistaat bewilligt 6,7 Millionen Euro Zuschuss. Das freut nicht alle.

Wenn in den vergangenen Jahren im Wilsdruffer Stadtrat das neue Gymnasium Thema war, sprach Bürgermeister Ralf Rother (CDU) gerne von drei grünen Ampeln, die man brauche, um bis zum Baustart zu kommen: Das erste grüne Signal war die Genehmigung des Schulnetzplanes durch das Kultusministerium. Die zweite grüne Ampel betraf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts zugunsten Wilsdruffs. Und die dritte Ampel die Baugenehmigung und Finanzierung. Die Baugenehmigung liegt seit Mitte März vor und seit dem späten Mittwochnachmittag dieser Woche ist klar: Alles steht auf Grün. Da hatte der Haushaltsausschuss des sächsischen Landtages getagt und entschieden, dass Wilsdruff 6,7 Millionen Euro für den Schulneubau erhält. Damit steht einem Baustart nichts mehr im Wege.

„Die Entscheidung des Sächsischen Landtags freut mich sehr. Es ist eine Entscheidung mit Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Zukunft unserer Kinder“, so der Bürgermeister. Landtagsabgeordneter Roland Wöller (CDU) sagte: „Der Einsatz aller hat sich gelohnt. Wilsdruff und die Region brauchen das Gymnasium.“ Glücklich sind auch andere. Verena Meiwald (Die Linke) zum Beispiel. Die Politikerin sitzt im Haushaltsausschuss und hat die Abstimmung miterlebt: „Es hat Spaß gemacht, dazu Ja zu sagen, es war einfach nur schön, und ich freue mich riesig für Wilsdruff“, sagt sie. Die Entscheidung, für das Projekt so viel Geld zu geben, sei im Ausschuss unstrittig gewesen.

Damit sind die Baukosten allerdings längst nicht gedeckt. Insgesamt kostet der Schulneubau samt Sporthalle gut 20 Millionen Euro. Eine Million gibt der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge dazu, weitere Fördermittel erhofft sich Wilsdruff aus einem Städtebauprogramm des Bundes. Einen Teil wollen die Wilsdruffer über Kredite finanzieren.

Im Herbst soll es losgehen

Mit der Zusage der Fördermittel kann die Ausschreibung erfolgen. Der Bürgermeister rechnet mit einem Baubeginn spätestens im Herbst. Die Bauzeit für den ersten Bauabschnitt – weitere folgen mit zunehmender Auslastung der Schule – liegt bei 15 Monaten. Eine Eröffnung zum Schuljahr 2018/19 ist damit nicht mehr zu schaffen. Inwiefern der erste Jahrgang trotzdem eingeschult und zunächst interimsmäßig in einem anderen Gebäude untergebracht wird, ist noch unklar. Dies müsse die regionale Bildungsagentur in Absprache mit dem Landratsamt entscheiden, hieß es dazu zuletzt aus dem Wilsdruffer Rathaus.

Bei aller Euphorie über das grüne Licht für das Projekt gehen auch wieder bange Blicke ins Meißner Landratsamt. Die Behörde hatte mit aller Macht versucht, das Gymnasium zu verhindern. Als Begründung nannte sie die Nähe zu Nossen. Das dortige Geschwister-Scholl-Gymnasium wird von vielen Kindern aus dem Bereich Wilsdruff/Klipphausen besucht. Gehen diese dann nach Wilsdruff, so die Befürchtung, müssten in Nossen Klassen schließen, eventuell sei die gesamte Schule in Gefahr. Auf lange Sicht gebe es für zwei Gymnasien in der Region nicht genügend Schüler.

Meißen reichte deshalb vor dem Verwaltungsgericht Dresden Klage ein, scheiterte aber in zwei Instanzen. Das Gericht erließ stattdessen einen sogenannten Sofort-Vollzug, wonach die Schule gebaut werden kann. Meißen reichte daraufhin eine weitere Klage ein, über die bis heute nicht entschieden ist – deren Ausgang aber aus Sicht der Experten unerheblich ist.

„An der aus unserer Sicht kritischen Situation beider Schulstandorte mit Bau des neuen Gymnasiums in Wilsdruff ändert auch die Zusage der Fördermittel nichts“, heißt es nun aus dem Landratsamt. Bisher sei man immer davon ausgegangen, dass es bis zum Ende des Klageverfahrens keine Fördermittel gebe. Vor allem soll die Wilsdruffer Schule das Weißeritzgymnasium in Freital entlasten. Dort werden in den nächsten Jahren mehr Kinder erwartet, als man pro Jahr aufnehmen kann. Bereits in der Vergangenheit mussten Freitaler Schüler auf andere Gymnasien verteilt werden.

