Wilsdruff hat Geld fürs Gymnasium Ein Kredit von 3,8 Millionen Euro ist genehmigt. Damit kann der Bau des Schulhauses starten.

© Symbolbild: dpa

Die Stadt Wilsdruff hat nun das nötige Geld, um das neue Gymnasium bauen zu können. Dazu wurde jetzt eine wichtige Hürde genommen. Wie Bürgermeister Ralf Rother (CDU) mitteilt, ist in dieser Woche die nachträgliche Satzung für den Haushalt der Stadt von der Kommunalaufsicht des Landkreises genehmigt worden. Der zusätzliche Kredit in Höhe von 3,8 Millionen Euro, der für den Bau des Schulhauses notwendig ist, musste nachträglich im Etat eingestellt werden. Daher war die Nachtragssatzung erforderlich. Außerdem hat Wilsdruff nun das Okay dafür, dass sich die Stadt über 9,2 Millionen Euro finanziell für die neue Schule verpflichtet. Die Genehmigung sei laut Ratsspitze ohne Auflagen erteilt worden. Damit sei „eine wichtige finanzielle Voraussetzung für die Errichtung des Gymnasiums in Wilsdruff geschaffen und der Bau kann beginnen“, sagt Rother.

Spätestens im Herbst soll Baustart für das neue Schulhaus sein. Damit die Gesamtkosten von rund 20 Millionen Euro finanziert werden können, sagte der Freistaat Sachsen bereits im Mai eine Förderung des Projektes in Höhe von 6,7 Millionen Euro zu. Außerdem erhofft sich Wilsdruff weitere Fördermittel aus einem Städtebauprogramm des Bundes.

Dadurch, dass nun der Neubau des Gymnasiums im laufenden Etat berücksichtigt wird, erhöht sich der Haushalt der Stadt auf 23,6 Millionen Euro. Zudem investiert Wilsdruff anstatt 5,7 Millionen nun 7,5 Millionen Euro dieses Jahr.

