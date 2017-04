Wilsdruff gewinnt Radio-Wettbewerb Gegen vier andere Städte konnte sich Wilsdruff durchsetzen und die meisten Einwohner auf dem Marktplatz versammeln. Konkurrenz gab es aus dem eigenen Landkreis.

Wie man auf dem Luftbild sieht, war der Marktplatz von Wilsdruff am vergangenen Mittwoch voller Menschen. Das brachte der Stadt den Sieg. © Regiocast/Radio PSR

Das hat locker gereicht: 1 751 Männer, Frauen und Kinder standen am vergangenen Mittwoch auf dem Marktplatz und feierten. Ihr Einsatz neben Hüpfburg, Bratwurstbude und Bierstand führte zum Sieg: Wilsdruff ist der Radio-PSR-Sachsenmeister 2017. Dabei galt es, möglichst viele Menschen genau zwölf Uhr mittags im Stadtzentrum zusammenzubringen. Per Drohne wurde ein Beweisfoto gemacht und dann ausgezählt.

Übers Internet und Amtsblatt hatte die Stadtverwaltung in den Tagen zuvor für die Aktion getrommelt. Für die Grundschüler aus Mohorn und Oberhermsdorf wurden sogar Sonderbusse geordert. Die Konkurrenz konnte da nur zusehen. Das vogtländische Adorf war noch am nächsten dran an Wilsdruff – 1 009 Bürger kamen hier zusammen. Bad Düben, Altenberg und Pulsnitz folgten auf den Plätzen drei bis fünf und blieben jeweils im dreistelligen Bereich.

Nun ist Wilsdruff also Sachsenmeister und auch Bürgermeister Ralf Rother (CDU), der vergangene Woche im Urlaub war und aus der Ferne die Daumen drücken musste, freut sich: „Aus allen Ortsteilen, Schulen, Kindereinrichtungen, Feuerwehr, Vereine, Stadtverwaltung, Unternehmen, einfach von überall her haben sich Menschen aufgemacht, ihre Verbundenheit mit unserer Stadt zu zeigen“, schreibt er auf seiner Facebook-Seite. Darauf könne man stolz sein. Rother: „Vielen Dank an alle Organisatoren, die mit ihren Ideen für eine super Stimmung auf dem Markt gesorgt haben.“

Verbunden mit dem Sachsenmeister ist eine Werbekampagne im Wert von 10 000 Euro. „In der Stadt kann man sich jetzt Gedanken machen, wie man das ausschöpft“, erklärt Sissy Neumann von Radio PSR. Denkbar seien beispielsweise Imagekampagnen oder die Werbungen für Veranstaltungen. Neumann: „Inhaltlich überlassen wir das den Wilsdruffern. Wir stellen dann in Absprache mit der Stadt die Werbezeit zur Verfügung.“

Vielen Wilsdruffern ist das erst einmal egal. Sie freuen sich einfach, dass sie es geschafft haben, mitten in der Woche eine solche Party auf die Beine zu stellen. Das zeigen die Kommentare bei Facebook. „Klasse auf die Wilsdruffer ist eben Verlass“, schreibt da Daniela Hesse. Und Janine Wolf kommentiert: „Supi wir haben nun mal die geilste Stadt!“ Und Stan Flecher schreibt: „Eine kleine Stadt mit einer großen Wirkung.“

