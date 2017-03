Wilsdruff entdeckt die Farbe

Alle Themen lassen sich über vier Buttons finden: Verwaltung, Leben, Tourismus und Wirtschaft. Entsprechend einem von der Rabenauer Werbeagentur Hennig entwickelten Design sind diese mit kleinen Piktogrammen versehen und farblich in Rot, Orange, Grün und Blau gehalten. Hinter den vier Schaltflächen verbirgt sich eine Vielzahl von Informationen – schon immer eine Stärke des Wilsdruffer Internetauftritts. Zudem führen etliche Links zu Webseiten Dritter, beispielsweise zum Tourismusverband, zu den Homepages der Schulen oder zur Feuerwehr. Eine eingebaute Suchfunktion erleichtert über Stichworte das Auffinden von Informationen.

Ob Aufgrabungsgenehmigungen für Baufirmen oder Auskünfte über die Abwasseranschlüsse – viele Verwaltungsvorgänge laufen mittlerweile mithilfe eines Geoinformationssystems ab. Ständig werden von den Mitarbeitern darin Daten ergänzt oder verändert. Dieses System ist auch Grundlage für den Wilsdruffer Internetauftritt: Etliche Anwendungen und Nutzungsmöglichkeiten basieren auf diesen Geo-Daten. Jeder Nutzer kann sich so eine Vielzahl von Informationen über Karten anzeigen lassen. Ein Beispiel ist das Abwasserbeseitigungskonzept. Es ist komplett eingestellt, jeder kann detailliert einsehen, ob sein Flurstück an den öffentlichen Kanälen hängt oder das Abwasser dezentral entsorgt werden muss.

Viel versprechen sich die Mitarbeiter der Stadtverwaltung über ein ganz neues Angebot: das Mitmachportal. Darin können unter anderem Unterlagen zu öffentlichen Auslegungen eingestellt werden. Die Bürger haben die Möglichkeit, sich diese bis ins Detail anzusehen und dazu online auch gleich Anmerkungen oder Einwände zu schreiben. An die Schriftstücke können auch Daten wie Fotos oder Skizzen angehängt werden. Dazu ist lediglich eine einmalige Registrierung notwendig. Erster Versuch ist nun der Bebauungsplan Grumbach, der derzeit online einsehbar ist.

Neuer Service: Das Bürgerbüro im eigenen Wohnzimmer

Die Stadt Wilsdruff hat schon in den vergangenen Monaten etliche typische Behördengänge auch übers Internet möglich gemacht. Ganz aktuell können für die Bürgermeisterwahl in Wilsdruff die Wahlscheine für die Briefwahl per Computer beantragt werden. Zudem gibt es viele weitere Online-Dienste, wie das Herunterladen von Formularen, die Online-Gewerbeanmeldung oder die Beantragung von Urkunden. Des Weiteren gibt es einen Link zu amt24.sachsen.de, dem Onlineportal für Behördengänge im Freistaat.