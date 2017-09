Willms in Weißwasser wächst weiter Der Fleisch- und Wurstwarenhersteller hat zwei Schlachthöfe erworben und die Branche damit in Erstaunen versetzt.

Fleisch: Fast 1 500 Tonnen Fleischprodukte verlassen monatlich die Produktionshallen von Willms in Weißwasser. © Willms

Uwe Henkel hat die Hände gefaltet und wartet auf Fragen. In dem großen Besprechungsraum wirkt er fast ein wenig verloren. Dennoch macht er ein zufriedenes Gesicht und verrät auch gleich, warum. Die Unternehmensgruppe Willms mit Produktionsstandorten in der Nähe von Bonn und im Industriegebiet-West in Weißwasser ist in den letzten drei Jahren stark gewachsen, sagt der 53-Jährige, der als kaufmännischer Leiter den Hut in Weißwasser auf hat. Maßgeblichen Anteil an dem Zuwachs hat der Erwerb von zwei Schlachthöfen. Im Juli übernahm Willms einen Betrieb in Bochum. Bereits 2015 sicherte sich der Fleisch- und Wurstwarenproduzent die Mehrheit an einem Schlachthof in Bremerhaven, also in der Stadt, in der die Lausitzer Füchse bis zur vorletzten Saison regelmäßig Punktspiele in der DEL 2 bestritten.

Die Branche hat diese Entwicklung mit einiger Verwunderung zur Kenntnis genommen. Eigene Schlachthöfe zu betreiben, das haben sich bisher nur die großen Hersteller getraut. „Damit unterscheiden wir uns deutlich von unseren Mitbewerbern“, so Henkel. Das Konzept, nicht nur eigene Fleisch- und Wurstwaren zu erzeugen, sondern über die Vorstufe in den Schlachthöfen auch die Qualitätssicherung in Eigenregie zu übernehmen, scheint aufzugehen. Neukunden kamen hinzu, Willms wuchs und verzeichnete Absatzsteigerungen von zehn Prozent, im Grillsortiment vor allem. Ein neues Label nimmt seit einem Jahr auf die Entwicklung Bezug: Qualität und Frische aus Tradition.

Der Schritt trage auch dazu bei, den Standort Weißwasser zu sichern, sagt Henkel. Er bestellt in den unternehmenseigenen Schlachthöfen nur das, was tatsächlich gebraucht wird. Per Kühllaster kommt das Fleisch aus dem Westen ins Industriegebiet-West. Der gesamte Osten Deutschlands verfügt über keinen Schlachtbetrieb.

In Weißwasser werden daraus Koteletts, Minutensteaks, Rinderrouladen, Gulasch-und Hackfleischprodukte. Außerdem gehören Bockwurst, Wiener, Brat-, Leber- und Blutwurst zum Produktportfolio. Von den 1 700 Tonnen, die den Betrieb jeden Monat verlassen, entfallen 250 Tonnen auf Wurst. Der große Rest ist Fleisch. Fertig abgepackt, landet es zum weit überwiegenden Teil in den Selbstbedienungstheken von Supermärkten und Discountern. Nur rund 20 der insgesamt 140 Artikel gehen an den Einzelhandel, wie etwa kleine Fleischereien auf dem Land. Zum Kundenkreis gehören fast alle namhaften Discounter und Lebensmitteleinzelhändler.

Der monatliche Ausstoß würde rein rechnerisch ausreichen, um 330 000 Menschen zu versorgen, also mehr, als im Landkreis Görlitz leben. Das Absatzgebiet geht deshalb weit über die Kreisgrenzen hinaus, bis nach Berlin und an die bayrische Grenze. Biofleisch – es macht etwa 100 Tonnen der monatlichen Produktion aus – geht ins gesamte Bundesgebiet.

In einer eigenen Halle werden Grillfackeln, marinierte Grillbauchscheiben und Nacken- oder Rückensteaks als Saisonware hergestellt. Die Halle spielt bei den Führungen eine Hauptrolle. Am nächsten Sonnabend wird dort nicht mehr produziert. Nur deshalb sind die Führungen möglich.

Der Zutritt zur Produktion ist nur einem ausgewählten Personenkreis und nur mit Schutzkleidung gestattet. Das liegt an den strikten Hygienevorschriften. Besucher könnten Keime in die Produktion tragen und die Qualität negativ beeinflussen. Deshalb kontrolliert die hauseigene Hygieneabteilung täglich. Mehrmals die Woche finden Kontrollen durch das Gesundheitsamt des Landkreises statt. Dessen Mitarbeiter haben ungehinderten Zutritt zu allen Bereichen und kommen unangemeldet. Einmal im Jahr erstellt ein externer Dienstleister im Auftrag des Unternehmens ein Gesamtgutachten nach internationalen Standards.

Langweilig werden die Führungen aber dennoch nicht. Dafür sorgen schon die Mitarbeiter, die die Maschinen und Geräte erklären und mit Schautafeln den gesamten Produktionsprozess anschaulich machen. „Alle haben sich freiwillig gemeldet und freuen sich darauf“, sagt Uwe Henkel. Viele von ihnen nutzen die Chance, auch Freunden und der Familie den eigenen Arbeitsplatz zu zeigen.

Die Führungen finden laufend statt. Eventuelle Wartezeiten werden kulinarisch überbrückt. Für die Sächsische Zeitung wirft Uwe Henkel den Grill an und serviert… Was – davon dürfen sich die Besucher überraschen lassen. Tofu oder vegane Bratwürste werden voraussichtlich nicht dabei sein.

zur Startseite