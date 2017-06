Willkommensgruß in Rothenburg An vier Stellen will die Stadt für das 750-jährige Jubiläum 2018 werben. Dafür muss ein anderes Projekt warten.

Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, an den vier Einfahrtsstraßen in den Ort Willkommensschilder aufzustellen. Diese sollen auch auf das 750-jährige Bestehen Rothenburgs aufmerksam machen, das im kommenden Jahr gefeiert wird, und darüber hinaus stehen bleiben. Für das Projekt sind 1 500 Euro im Haushalt eingeplant. Weitere 1 500 Euro sind notwendig, weshalb der Stadtrat am Mittwochabend über diesen Betrag entschieden hat. Dafür werde die Straßenbeleuchtung an der Horkaer Straße in Uhsmannsdorf später gebaut, erklärt Bürgermeisterin Heike Böhm (SPD).

CDU-Stadtrat Matthias Kelch hat den Vorschlag für die Willkommensschilder gemacht und die Fraktion daraufhin einen Antrag gestellt. Die Aufsteller sollen einer Geburtstagskarte ähneln und auch zeigen, dass die Stadt und all ihre Einwohner stolz darauf sein können, bereits seit 750 Jahren zu bestehen. Im Jahr 1268 ist Rothenburg zum ersten Mal urkundlich als Stadt erwähnt worden. Entstanden ist die Siedlung aber wohl bereits um das Jahr 1 000 herum.

Ob solche Willkommenstafeln auch für die Ortsteile geplant seien, fragt Stadtrat Siegfried Schulz, denn diese gehören ebenfalls zu Rothenburg. Dies sei jedoch nicht geplant, erklärt Heike Böhm, da es um die Stadt gehe und der Ort Rothenburg 750 Jahre alt werde. Sie nimmt den Hinweis aber auch mit und sagt zu, abzustimmen, ob eine Art Werbung für das Jubiläum auch für die Ortsteile möglich wäre.

Wie die Schilder zur Straße ausgerichtet sind und ob auf der Rückseite etwas draufsteht, will Stadtrat Hartmut Steinert wissen. Die Rückseite solle definitiv auch eine nette Botschaft vermitteln, sagt Heike Böhm. Wie die Schilder zur Straße ausgerichtet werden, ist noch offen.

