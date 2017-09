Willkommensfest im Freibad Die Anlage inmitten von Bischofswerda wird noch grüner. Dank eines Baumes für die Neugeborenen des Jahrgangs 2016/17.

Beim Babyempfang im vergangenen Jahr gab es diese Keramik-Plaketten für die Neuankömmlinge. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Bischofswerda begrüßt seine Neugeborenen auf nette Art. Mit einem Fest, individuellen Geschenken und einem Baum, der aus diesem Anlass gepflanzt wird. Auch in diesem Jahr wird vor dem Baum eine Tafel mit den Namen der Neuankömmlinge aufgestellt. Als Ort für das Familienfest und die Baumpflanzung am Sonntag nächster Woche wurde erstmals das Stadtbad ausgewählt. Wie die Stadtverwaltung weiter informiert, wird der diesjährige Baum, ein Blutahorn, von Karl-Heinz John und dem Berggasthof auf dem Butterberg gestiftet.

Dank zahlreicher Sponsoren und freiwilliger Helfer ist es auch in diesem Jahr möglich, den Kindern aus Bischofswerda und den Ortsteilen der Stadt einen schönen Willkommenstag zu bereiten. Die Horteinrichtungen der Stadt und insbesondere die Keramikwerkstatt der Grundschule Süd unter der Leitung von Steffi Schumann waren bereits am Werkeln und Basteln für die kleinen Schiebocker. Sie und ihre Eltern können sich deshalb in ihrem geschenkten Rucksack unter anderem über Namensschilder-Unikate freuen. Als weitere Willkommensgrüße erwarten alle Neu-Schiebocker unter anderem Apotheken-Gutscheine, ein Halstuch und eine Familienkarte für den Tier- und Kulturpark.

Der Babyempfang in Bischofswerda findet in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Als eine der ersten Kommunen der Region zahlte die Stadt viele Jahre lang ein sogenanntes Begrüßungsgeld – erst 100 Mark, dann 50 Euro. In Zeiten der Haushaltskonsolidierung suchte man nach Alternativen, um an der netten Geste, die Neu-Schiebocker zu begrüßen, festhalten zu können.

Viele Gemeinden im Umland folgten dem Bischofswerdaer Beispiel. Die Geschenke reichen vom Gutschein für einen Babyausstatter in Burkau bis zum Memoryspiel in Frankenthal. (SZ)

zur Startseite