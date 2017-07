Willkommensbonus aus dem EU-Topf Mit dem Förderprogramm Leader wird im Landkreis viel gebaut. Auch aktuell sind Millionen Euro zu vergeben.

Lydia und Frank Heinze wohnen mit Tochter Liesbeth und den gerade verreisten Söhnen Gustav und Fritz in Rennersdorf auf dem Familienhof. Mit finanzieller Unterstützung der Leader-Förderung haben sie den alten Kuhstall umgebaut. Das war ein Kraftakt, denn Frank Heinze pendelt beruflich nach Dresden, seine Frau war vor der Geburt in Ebersbach-Neugersdorf tätig. © Matthias Weber

Liesbeth fühlt sich rundum wohl. Der jüngste Spross von Lydia und Frank Heinze hat freilich keine Ahnung, was es ihre Eltern für Schweiß und Nerven gekostet hat, dass sie noch vor ihrer Geburt vor einem Vierteljahr in ihr neues Haus einziehen konnten. Nun aber ist das Glück perfekt: Mit ihren beiden Brüdern Gustav und Fritz hat es Liesbeth in Rennersdorf gemütlich. Gleich nebenan wohnen die Großeltern und die Uroma – vier Generationen versammelt somit nun der Hof, der seit rund 200 Jahren der Familie gehört.

Rund zwei Jahre hat für Heinzes nun der Wechsel in die eigenen vier Hauswände mit allem Drum und Dran gedauert: „Wir hatten immer den Plan, zurückzukommen“, sagt Lydia Heinze, die mit ihrem Mann zunächst in Dresden gewohnt hat, das Landleben aber dennoch vorzieht. Schließlich entschieden sie sich, den ehemaligen Kuhstall auf dem Gehöft von Frank Heinzes Familie umzubauen. Zuletzt beherbergte das Gebäude mit dem alten Gewölbe zwar keine Tiere mehr, ein bisschen Fantasie gehörte aber schon dazu, sich hier das neue Zuhause vorzustellen.

Dass die junge Familie den Umbau in Angriff genommen hat, liegt auch daran, dass sie ein Drittel ihrer Bauinvestitionen über ein Förderprogramm bekommen hat – das sogenannte Leader-Programm. Bereits zum wiederholten Mal setzt der Freistaat auf diese spezielle Unterstützung für den ländlichen Raum. Für sechs Jahre – von 2014 bis 2020 – haben sich jeweils mehrere Kommunen zu Verbünden zusammengefunden. Fünf solche Verbünde gibt es im Landkreis Görlitz. Sie entscheiden in einem Koordinierungskreis, einer Art Jury, was für ihr Gebiet besonders wichtig ist. Im Naturpark Zittauer Gebirge spielen Tourismus-Vorhaben beispielsweise eine größere Rolle als anderswo. Und in der Östlichen Oberlausitz legt man vor allem Wert auf den Erhalt der Baukultur vor Ort.

Die einzelnen Verbünde haben jeweils eine bestimmte Summe zur Verfügung, die sie meist in Jahresscheiben aufteilen: Die Leader-Region Kottmar beispielsweise gibt von ihrem 6,3 Millionen-Euro-Budget in diesem Jahr etwa 2,4 Millionen Euro aus. Der vergleichsweise riesige Verbund Östliche Oberlausitz will in diesem Jahr rund drei der 15,6 Millionen Euro Gesamtsumme verteilen. Etwa 3,1 Millionen Euro sind es dieses Jahr auch im Naturpark Zittauer Gebirge, und in der Zentralen Oberlausitz rund um Löbau etwa eine Million Euro pro Jahr. Dabei können die Regionalmanager durchaus auch gezielte Aufrufe – beispielsweise nur für Vereine oder kleinere Konzeptanträge – ausloben. In der Mehrzahl aber sind die Aufforderungen zur Bewerbung für alle Themen und Nutzer offen.

In der Leader-Region Kottmar, zu der auch Herrnhut gehört, stehen junge Familien mit Kindern hoch im Kurs, bestätigt Regionalmanager Mirko Quauck. Erst recht, wenn sie wie die Heinzes in die Oberlausitz zurückkommen wollen. Mit seiner Kollegin Karoline Ruhm hat er die Heinzes beraten, damit ihr Antrag ohne unnötige Nacharbeiten dann bei der Prüfung im Landratsamt Erfolg hat. Eine solche Beratung empfehlen übrigens alle Regionalmanager – und auch Lydia Heinze betont, dass der unzweifelhaft hohe Aufwand mithilfe des Beratungsteams und auch des Landratsamtes sehr viel besser zu bewältigen ist. „Wir können aus unseren Erfahrungen sagen, auf was in einer solchen Bewerbung Wert gelegt wird“, betont Quauck.

Bewerben können sich neben Privatleuten natürlich auch Firmen, Vereine und Kommunen mit ihren Vorhaben. Wie groß der Förderanteil dann am Ende ausfällt, hängt vom Projekt ab. Einen hohen Zuschuss erhalten in der Regel die Gemeinden für ihre Vorhaben, denn diese kommen in der Regel sehr vielen Menschen zugute. In erster Linie ist das Leader-Programm aber auf Investoren wie die Heinzes ausgerichtet: „Ziel ist es, dass etwa 70 Prozent der Förderung Privatleuten zugutekommt“, sagt Mirko Quauck. Generell, so bestätigen die Regionalmanager im Süden, ist die Nachfrage gut – nur die derzeit gestiegenen Baupreise scheinen das Interesse hier und da ein bisschen zu dämpfen.

Frank und Lydia Heinze sind jedenfalls froh, dass alles gut geklappt hat: Unser Ziel war es, Weihnachten im eigenen Haus zu feiern“, sagt die 29-Jährige. Und so war das Fest zwar ein bisschen chaotisch – aber auch besonders schön.

