Willkommen zum Kinderfest Am Sonnabend kann man im Stadtteil Süd viel erleben. Doch das zweite wird wahrscheinlich das letzte Fest dieser Art sein.

Martina Jordan hat mit Helfern das zweite Sommer-Kinderfest vorbereitet. Es findet auf dem Südmarktplatz statt. © Wolfgang Schmidt

Der Südmarkt an der Ecke Belmsdorfer Straße/Thälmannstraße in Bischofswerda Süd wird am Sonnabend zum Festplatz. Dort steigt das zweite Kinder-Sommerfest. Willkommen ist jeder. „Es sollen schöne Stunden mit dem Zusammentreffen der Kinder von Asylsuchenden und denen aus Bischofswerda werden“, sagt Martina Jordan. Die Geißmannsdorferin bereitet zusammen mit Angelina Burdyk vom Bischofswerdaer Verein Mosaika und weiteren Helfern das Fest seit Wochen vor.

Durch die Unterstützung von Vereinen, Sponsoren und mehreren Einwohnern gibt es vielfältige Möglichkeiten für Spiel, Basteln, Malen, Schminken und Sport. Ein Kindertheater wird zu erleben sein, am Computer kann man 3-D-Basteln und die Bischofswerdaer Jugendfeuerwehr lädt zum Wasser-Zielspritzen ein. Getränke und Kuchen werden von Bäckern und Händlern gesponsert. Es gibt auch Selbstgebackenes.

Begegnungscafé initiiert

Seit mehreren Jahren engagiert sich Martina Jordan für die in der Stadt wohnenden asylsuchenden Familien. Um ein verständnisvolles Miteinander zu fördern und Brücken zwischen den Zugezogenen und Einheimischen zu schlagen, hatte sie und andere Engagierte ein Begegnungscafé in der Freizone an der Belmsdorfer Straße initiiert. Dort wird Flüchtlingen auch bei Problemen mit Behörden, Ärzten, beim Schreiben oder dem Erlernen der deutschen Sprache geholfen.

„Vermutlich wird das diesjährige Sommer-Kinderfest das letzte mit diesem Anliegen sein“, sagt Martina Jordan. Infolge der rückläufigen Zahl von Asylsuchenden in Deutschland wird die Gemeinschaftsunterkunft in Bischofswerda noch in diesem Jahr geschlossen. Momentan leben in dem Heim an der Belmsdorfer Straße 49 Menschen. Weitere 28 Asylsuchende sind in Wohnungen in der Stadt untergebracht.

Der Südmarkt bekam seinen Namen in Anlehnung an den historischen Bischofswerdaer Altmarkt. Wie auf dem zentralen Platz der Stadt vor dessen Umbau kreuzen sich mehrere Wege. Zudem wurden mehrere Linden gepflanzt – Bäume, die auch jetzt noch zum Altmarkt gehören.

Das Kinderfest am Sonnabend beginnt 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

