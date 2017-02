Willkommen zum betreuten Singen Um bei der Mitsingzentrale in der Scheune dabei zu sein, muss niemand Gesang studiert haben.

Reentko Dirks (l.) und Demian Kappenstein laden kommende Woche zur ersten Mitsingzentrale in die Scheune ein. © Alexander Deck

Ein Lagerfeuer mitten in der Scheune? Keine allzu gute Idee, könnte man meinen. Doch diese Flammen hier werden sicher keine Feuerwehr auf den Plan rufen. Das ist aber auch das Einzige, was bei der Mitsingzentrale in der Scheune nicht echt ist. Playback und Karaoke sind hier fehl am Platz. Für die Premiere dieser besonderen Abendunterhaltung am Dienstag braucht es nur eine Gitarre, und jemanden der sie benutzen kann, einen Moderator und möglichst viele, viele sangesfreudige Gäste.

„Man muss wissen, dass Reentko gefühlt 2 000 Songs intus hat und sie alle auf der Gitarre spielen kann. Und das Wissen wird er auch brauchen“, sagt Demian Kappenstein über seinen musikalischen Partner Reentko Dirks. Der eine, Demian, einst Schüler von Günter Baby Sommer an der Hochschule für Musik in Dresden, ist als Schlagzeuger von Miss Platnum bekannt. Der andere, Reentko, ein begnadeter Gitarrist, Komponist und Produzent, unter anderem als früherer Gitarrist von Annamateur & Außensaiter. Gemeinsam kam ihnen auf einer Party die Idee: Man müsste mal einen Singeabend auf die Beine stellen, bei dem die Gäste alle gemeinsam aus voller Kehle Lieder aller Art singen können, ohne dass dafür irgendjemand Gesang studiert haben muss. „Vor Captain Jack sind alle Menschen gleich“, sagt Reentko.

Altes, Neues, Peinliches – idealerweise unterstützt durch den Songtext, der an die Wand projiziert wird. Mit der etwa monatlich geplanten Mitsingzentrale ist es nun so weit. „Demian wird Songs anbieten, von denen die besten dann demokratisch, schnell und auf unkonventionelle Weise von den Leuten ausgewählt werden“, sagt Reentko. Ob Michael Jacksons „Earth Song“, Harpos „Movie Star“ oder „Mief“ von den Doofen – Reentko spielt (fast) alles. Auch eigene Liedwünsche der Mitsinger, die in bequemen Sitzlandschaften Platz nehmen, sind möglich. Dazu moderiert Zeremonienmeister Demian und erzählt Anekdoten und Geschichten zu den Songs. So wie: „Wisst ihr noch – ,It Must Have Been Love‘ – man, wie oft bin ich da in ‚Pretty Woman‘ reingegangen, weil ich in die Heike aus meiner Klasse verliebt war, die von den Haaren so ein bisschen wie Julia Roberts aussah.“

Karten für die Mitsingzentrale (Dienstag 7.2. 20 Uhr) gibt es für 6 Euro im Vorverkauf im Scheune-Ticketshop. Abendkasse: 8 Euro. Nächste Termine: 7. März und 2. Mai.

